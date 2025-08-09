ภูมิธรรม เชื่อ ทหารไทยมีวินัย หลัง ฮุน เซน โพสต์ภาพอ้างถูกยิงหนังสติ๊กยั่วยุ ชี้ตอบโต้ ต้องดูตามสถานการณ์
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่กองบินตำรวจ ท่าแร้ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม กรณีที่สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อมูลอ้างว่าทหารไทย ใช้หนังสติ๊กยิงยั่วยุทหารกัมพูชา อาจนำไปสู่การใช้อาวุธหนักในการตอบโต้ กลายเป็นสงครามใหญ่อีกครั้ง ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ขอไปดูรายละเอียดก่อน วันนี้เราขอให้มีความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหา
เมื่อถามว่า เรื่องการใช้หนังสติ๊กเป็นเรื่องจริงหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราไม่ทราบ ทุกฝ่ายต้องไปตรวจสอบคนของตัวเอง อะไรที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความไม่สบายใจต่อกันหรือเป็นเงื่อนไขก็ไม่ควรทำ และเราเข้มงวดคนของเราอยู่แล้ว พร้อมเชื่อว่าคนของเรามีวินัย
เมื่อถามย้ำว่าจะสั่งให้ผู้บังคับบัญชาไปตรวจสอบว่าคนของเรามีการใช้หนังสติ๊กจริง หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาจะไปดูข้อเท็จจริง และจะมีการพูดคุยกันได้ น่าจะไม่มีปัญหา
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการแถลงตอบโต้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะอาจจะถูกนำไปบิดเบือน และเผยแพร่ต่อนานาชาติ นายภูมิธรรม ระบุว่า ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์ว่ามีการพูดไปมากแค่ไหน พูดไปไกลอย่างไรไม่ใช่เราจะโต้ทุกประเด็น ไม่เช่นนั้นจะคุยกันไม่ได้
