‘มาริษ’ รวบรวมหลักฐาน-ศึกษาคดีตัวอย่าง ฟ้องกัมพูชา อุบเปิดรายละเอียด หวั่น กระทบสัมพันธ์ระหว่างปท.

“มาริษ” เผย รวบรวมหลักฐาน ก่อนฟ้องโลกอาญา-แพ่ง กัมพูชา อุบเปิดเผยรายละเอียด หวั่น กระทบสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชี้ 11-14 ส.ค. นี้ กต. เตรียมนำผู้แทน ICRC ลงพื้นที่สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลฯ
เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่กองบินตำรวจ ท่าแร้ง นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ถึงความคืบหน้าการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะฟ้องร้อง ผู้สั่งการฝ่ายกัมพูชา ในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน วันนี้จึงลงพื้นที่ร่วมกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐาน
โดยในส่วนการฟ้องร้องภายในประเทศ จะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในประเทศ ในส่วนการฟ้องร้องในองค์กรระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาเคสต่างๆ เนื่องจากมีหลายเคสที่มีการฟ้องร้องในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการฟ้องร้องในองค์กรระหว่างประเทศมีหลายระดับ และมีขั้นตอนอีกมาก แม้เราจะมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังมีกรอบที่องค์กรระหว่างประเทศ ที่เขาจะใช้ประกอบการพิจารณาคดีประเภทอาชญากรรมสงคราม (Criminal of War) จึงต้องรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด พร้อมย้ำว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา และมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในประเทศเพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไป เนื่องจากแต่ละคดี มีความใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องดูให้ดี แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นเคสของประเทศใดบ้าง เนื่องจากจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นายมาริษ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานงาน ในการเตรียมการนำคณะผู้แทนกาชาดสากล หรือ ICRC ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่าง 11-14 ส.ค. นี้ เพื่อเยี่ยมและสัมภาษณ์ประชาชนไทย รวมถึงสถานพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบ จากการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพลเรือน ของกัมพูชา
