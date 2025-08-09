คปภ.เผยเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ยังไม่เข้าข่ายสงคราม เร่งเจรจาบริษัทประกัน ช่วยปชช.ตามเหมาะสม
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ขอให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย เร่งสำรวจความเสียหาย และหารือกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับแนวทางการตีความเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว จากเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้พลเรือนไทยได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินนั้น
ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. พร้อมเป็นคนกลางเข้าร่วมเจรจากับบริษัทประกันภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามความเหมาะสม โดยเบื้องต้นสำนักงาน คปภ. เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายคำว่า สงคราม แต่หากบริษัทเห็นว่าเข้าข้อยกเว้นอื่นใดเพิ่มเติม ที่จะไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ต้องพิจารณาถ้อยคำตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป หากปรากฏว่าเข้าข้อยกเว้นอื่นใดตามกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทสามารถช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะ ค่าสินไหมทดแทนกรุณา ได้
“รัฐบาลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาประชาชนโดยจะคุ้มครอง ดูแล และชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ได้กำชับให้บริษัทประกันภัยเร่งดำเนินการด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นธรรมในการพิจารณา จ่ายค่าสินไหมทดแทนในแต่ละรายกรณี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงาน คปภ. จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้วยความเป็นกลาง รอบคอบ และเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เอาประกันภัย