เด็จพี่ เชียร์รัฐบาล กวาดล้างยาเสพติดเด็ดขาด แนะ เช็กบิลเส้นทางการเงินให้ถึงขาใหญ่ เพื่อกู้คะแนนนิยม

เด็จพี่ เชียร์รัฐบาล กวาดล้างยาเสพติดเด็ดขาด แนะ เช็กบิลเส้นทางการเงินให้ถึงต้นตอ-ขาใหญ่ เพื่อกู้คะแนนนิยม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการดำเนินนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ว่า ถือเป็นเรื่องดี ยาเสพติดเป็นภัยร้ายทำลายผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ประเทศชาติ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านต่อปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดไปทุกหย่อมหญ้า เรียกร้องให้รัฐบาลกวาดล้างเด็ดขาด เหมือนสมัยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เปิดปฏิบัติการสนธิกำลังทุกภาคส่วน กวาดล้าง รุนแรงเด็ดขาด ทำให้หลายครอบครัวได้ลูกหลานกลับคืนมา
นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อว่า นายภูมิธรรม ได้เดินหน้าปราบปราม เอาจริงเอาจัง แต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ใดปล่อยปละละเลยให้มีการระบาด ปล่อยให้เปิดผับบาร์ เกินเวลา เป็นแหล่งมั่วสุม ได้ลงโทษข้าราชการ มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว มีดัชนีชี้วัดข้าราชการ ในการทำงานแต่ละพื้นที่ จะถูกประเมินเป็นระยะๆ สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลนี้เอาจริง ไม่ปล่อยให้ลูกหลานต้องมาสิ้นอนาคตกับภัยร้ายนี้
นายพร้อมพงศ์กล่าวต่อวาา การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลเอาจริง แต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เริ่มจากครอบครัว คอยระวัง ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่ เพราะชาวบ้านแต่ละท้องที่รู้ดีว่ายาเสพติดมาจากไหน เกี่ยวพันไปถึงใครบ้าง และควรให้มีศูนย์รับแจ้ง โดยปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง ไม่ให้เขาได้รับผลกระทบ เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
“ปัญหานี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยคนใดคนหนึ่ง ทุกคนต้องร่วมมือกัน คนในครอบครัว หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ค้อวคอยช่วยกันสอดส่อง เมื่อดำเนินการเป็นผลสำเร็จเราจะได้มีชุมชน หมู่บ้านอำเภอ จังหวัดสีขาว หากพื้นที่ไหนทำดี ผ่านดัชนีชี้วัดทำสำเร็จจริง ควรมีรางวัลยกย่องเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วย นอกจากการเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาด เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ต้องกวดขัน สกัดสารตั้งต้นในการนำมาผลิตยาหรือการลักลอบตามแนวชายแดนให้ได้ด้วย และต้องไล่ไปถึงต้นตอ ขาใหญ่ผู้ผลิต หัวหน้าขบวนการให้ได้ ดำเนินคดี ตรวจสอบธุรกรรมการเงิน อายัด ไม่ให้เป็นช่องทางในการนำเงินมาทำสิ่งผิดกฎหมาย”นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าว ผลงานของนายทักษิณ ยุครัฐบาลไทยรักไทย เป็นนโยบายที่ชาวบ้านคิดถึงตลอด วันนี้ชาวบ้านเดือดร้อน ลูกหลานติดยา หาซื้อง่ายราคาถูก เมื่อคนในครอบครัวติดยา เดือดร้อนไปทั้งครอบครัว และชุมชน ยาเสพติดส่งผลให้เกิดอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง พรรคไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย ยึดถือเป็นนโยบายเร่งด่วน กวาดล้าง ไม่ละเว้นพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตนขอสนับสนุน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม นายภูมิธรรม รัฐบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างแข็งขัน
“ขอดักทางพวกคิดลบ คิดร้ายกับรัฐบาลตลอดเวลาการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเรียกความเชื่อมั่น กอบกู้ภาพลักษณ์ ความนิยมกลับคืนมา เชื่อว่าคนในรัฐบาลไม่ได้มองตรงนั้น เพราะทุกวันนี้ปัญหายาเสพติดมันระบาดหนัก กระทบไปทุกภาคส่วน การปราบปราม กวาดล้าง เพื่อคืนทรัพยากรบุคคลให้กับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ จึงมีค่ายิ่งมากกว่าสิ่งใดๆ”นายพร้อมพงศ์กล่าว