ภูมิธรรม เสียใจ 3 ทหารเหยียบทุ่นระเบิด สั่งเก็บหลักฐาน ยื่นผิดอนุสัญญาออตตาวา ชี้สุรินทร์เคลียร์ 400 ลูก
วันที่ 9 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุเจ้าหน้าที่ทหาร เหยียบกับระเบิด ที่บริเวณรอยต่อช่องโดเอาว์ – กฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมาว่า ตนได้รับรายงานเรียบร้อยแล้ว เป็นกองร้อย ร.111 ขณะนี้กำลังตรวจสอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใช่ในหมู่บ้าน แต่เป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการเจาะเป็นช่อง เพื่อเป็นการป้องกันการหลุดรอดเข้ามา
แต่ถึงอย่างไรตนขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ทางปฏิบัติไม่ใช่การที่จะนำไปสู่ความเข้าใจกัน แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้เรามีการบันทึกรายละเอียดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ เพราะอย่างไรเราก็ต้องบันทึกในเรื่องนี้ เพื่อจะนำเข้าสู่อนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ แต่เราก็ต้องดำเนินการตรวจและระมัดระวัง เคลียร์พื้นที่อื่นตามไป ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วกว่า 400 ลูก
นายภูมิธรรม ย้ำว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับการปะทะ ที่รุนแรงและมีการวางกับระเบิด ต่อจากนี้จะเป็นเรื่องที่นำไปพูดคุยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ส่วนในแง่ของกองทัพให้พูดคุยกันว่า มีตรงจุดไหนบ้างที่จะได้ช่วยกันแก้ไข
เมื่อถามว่า การกู้ทุนระเบิดเป็นหนึ่งใน 2 เงื่อนไขที่กัมพูชาไม่รับ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อในการประชุม RBC
เมื่อถามว่า การดำเนินการด้านการต่างประเทศ จะต้องร้องไปยังประเทศอื่นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า มอบให้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ เพราะขณะนี้ส่งเรื่องให้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเราจะต้องแจ้งตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เห็นว่าข้อเท็จจริงคืออะไร
เมื่อถามว่า เหตุการณ์นี้จะทำให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาบานปลาย จนเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า นี่ไม่ใช่เป็นการยิงเข้ามาใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและได้เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นหนึ่งหลักฐานที่เราจะเสนอให้เห็นว่า มีเรื่องนี้เกิดขึ้น