ทบ.โต้กลาโหมกัมพูชา คุมตัวทหารเขมร 18 นาย ทำตามกม.สากล ต้องควบคุมจนกว่าจะหยุดยิงจริง
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุถึงการที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาโพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2568 อ้างถึงกรณีที่ พล.อ.รัด ดารารัด รมช.กลาโหมกัมพูชา ได้พบนายลอยด์ กิลเลตต์ ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และฝ่ายกัมพูชา กล่าวอ้างไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชา 18 นาย อย่างผิดกฎหมายหลังข้อตกลงหยุดยิงว่า
การควบคุมทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ไม่ใช่การควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายตามที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์บิดเบือน
ทั้งนี้การถูกควบคุมตัวดังกล่าวจำเป็นต้องคงไว้จนกว่าสถานการณ์การหยุดยิงจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อทั้งหมดจะไม่หวนกลับมาทำการสู้รบกับฝ่ายไทยอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสากล