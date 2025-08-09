วันชัย มาแล้ว เผยญานจากชั้นฟ้า ยันชัด สทร.ยังแน่นปึ๊ก อยู่ต่อแน่ ทั้งครั้งนี้และครั้งหน้า
จากสถานการณ์ทางการเมืองร้อน ที่ถูกจับตามองผ่านคดีความต่างๆตลอดทั้งเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ อาทิ ศาลอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ กับคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ กรณีคลิปเสียงสนทนากับ สมเด็จฮุน เซน ตามที่สมาชิกส.ว.ยื่นร้องก็จะมีคำวินิจฉันเร็วๆนี้นั้น
ล่าสุด 9 สิงหาคม 2568 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ท่านยมและท่านทูต ไม่ได้กระซิบและสื่ออะไรกับผม แต่ผมรู้ด้วยณานจาก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ช่องบาดาลว่า สทร.ยังดำรงคงอยู่และอยู่ต่อไปในครั้งนี้ และครั้งหน้า เขายังแน่..และยังแน่น.. ปึ๊ก ปึ๊ก ปึ๊ก!”