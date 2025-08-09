ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย เข็มวิทยฐานะ ‘สตง.’ ฉบับใหม่ พ.ศ.2568

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเข็มวิทยฐานะของ สตง. พ.ศ.2568 ฉบับใหม่ หลังปรับปรุงให้ครอบคลุมหลักสูตรการอบรม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2568 ความว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดให้มีเข็มเครื่องหมายครอบคลุมหลักสูตรการอบรมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (4) และมาตรา 60 (8) ประกอบมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2568”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2554 (2) ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 23 เมษายน 259
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “เข็มวิทยฐานะ” หมายความว่า เข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั้งนี้ ยังได้ระบุถึงรายละเอียดของเข็มวิทยฐานะ ผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายวิทยาฐานะ และการประกับเข็มวิทยฐานะ ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2568
เฉลิมพล เพ็ญสูตร
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน