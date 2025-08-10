ภูมิธรรม เสียใจทหารเหยียบกับระเบิด เจ็บ 3 กต.ประท้วง-โฆษกทบ.สะท้อน เขมรเริ่มใช้อาวุธก่อน

ภูมิธรรม เสียใจทหารเหยียบกับระเบิดเจ็บ 3 กต.ประท้วงกัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา โฆษกทบ.สะท้อนเขมรเริ่มใช้อาวุธก่อน
เกิดกำลังร้อย.ร.111 เหยียบกับระเบิด ขณะลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ รอยต่อ โดนเอาว์-กฤษณา บริเวณภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม โดยมี จ.ส.อ.ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และกำลังพล 2 นาย โดยระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 นาย คือ 1.จ.ส.อ.ธานี พาหา ตำแหน่ง ผบ.หมู่.ปก กรุ๊ปเลือด B ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด 2.พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ ตำแหน่ง พล.ปล. กรุ๊ปเลือด AB บาดเจ็บที่แขนและด้านหลัง 3.พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ ตำแหน่ง พล.ปล. กรุ๊ปเลือด B โดนแรงอัด, เจ็บแก้วหู
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ พร้อมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้อพยพ บริเวณอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ ได้บันทึกรายละเอียดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ เพราะเพื่อนำเข้าสู่อนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ ต้องตรวจและระมัดระวังในการเคลียร์พื้นที่อื่นตามไป โดยจ.สุรินทร์มีการเคลียร์พื้นที่ไปแล้วกว่า 400 ลูก จากนี้จะเป็นเรื่องไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC
พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่3ทหารเหยียบกับระเบิด อาจทำให้สังคมภายในประเทศและในสังคมโลกทั่วไปเข้าใจได้ว่า การใช้อาวุธต่อกันยังคงมีอยู่ เป็นลักษณะของการพยายามที่จะใช้อาวุธต่อกันในแบบซ่อนรูป สิ่งนี้อาจนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินการในมาตรการหยุดยิง และการแก้ไขปัญหาในแบบสันติวิธี รวมถึงแสดงว่าที่ผ่านมากัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มในการใช้อาวุธก่อนมาตลอด ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
พลตรีวินธัยระบุว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 หน่วยทหารช่างได้เข้าดำเนินการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย และเสริมความมั่นคงในบริเวณภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชา จากการตรวจสอบพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 จำนวน 18 ทุ่น แบ่งเป็น จำนวน 16 ทุ่น บรรจุอยู่ในกระสอบ ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด จำนวน 2 ทุ่น วางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบ บริเวณรอบบ่อน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด หน่วยทหารช่างได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 18 ทุ่นเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด และลูกจรวด RPG จำนวนมาก ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาวา ของฝ่ายทหารกัมพูชาอย่างชัดเจน
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ใจความว่า หลักฐานทุ่นระเบิดที่พบสอดคล้องกับผลการตรวจสอบการ พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกองทัพบก่อนหน้านี้ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ ดังนั้น การวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่นี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และนับเป็นครั้งที่ 3 ที่กองกำลังไทยประสบเหตุการณ์เช่นนี้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
รัฐบาลไทยขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) อย่างชัดเจน ไทยอยู่ระหว่างการมีหนังสือประท้วงเรื่องดังกล่าวไปยังกัมพูชา และประธานอนุสัญญา
การกระทำดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินการตามมาตรการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ไทยจึงขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาหยุดการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาฯ โดยทันที และให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันภายในกรอบทวิภาคี และตามที่ฝ่ายไทยได้เสนอต่อที่ประชุม GBC ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบสนอง