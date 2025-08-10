มติพท.ส่ง ‘สง่า พรมเมือง’ ชิงเลือกซ่อม ส.ส.เชียงราย ส่วนปชน. ‘ประหยัด-สจ.เอ’ ชิงดำ
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย เขต 7 แทน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้น ส.ส. ว่า กรรมการบริหารพรรคได้มีมติส่ง นายสง่า พรมเมือง สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ดำเนินการเรื่องการลงพื้นที่หาเสียง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติของนายสง่านั้น จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนประวัติการทำงาน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เชียงแสน ตั้งแต่ปี 2564-2567 เป็นนายกสโมสรโรตารีเชียงแสนในปี 2566 และเป็นเลขาธิการสโมสรโรตารีเชียงแสนในปี 2567 เป็นผู้บริหาร บริษัท วันดีพืชผลการเกษตร จำกัด และ บริษัท วันดีโลจิสติกส์ จำกัด ในปี 2567-2568 โดยปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเชียงแสน เขต 1
ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ )ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ
สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยแทนนายพิเชษฐ์คือ นายสง่า พรมเมือง ส่วนคู่แข่งเก่าคือพรรคประชาชนคาดว่าจะส่งนายประหยัด เสียงดัง ลงแก้มือเพราะมีบทบาทในงานมวลชนและงานของพรรคมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ กระนั้นมีกระแสว่าพรรคอาจส่งนายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา หรือ สจ.เอ ขณะนี้เป็นรองประธานสภา อบจ.เชียงราย และ สจ. เขต 1 อ.เชียงของ ลงสมัครแทนได้เช่นกันโดยมีข่าวลือว่าคนในพรรคกำลังถกเถียงกันในเรืองนี้อย่างหนักเพราะถือว่านายประหยัดอยู่คู่กับพรรคมาโดยตลอด
ส่วนน.ส.มิรันตี บุญแก้ว ที่เคยลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย มีข่าวว่าได้ย้ายไปพรรคพลังประชารัฐแล้วและได้ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะไปพบ พล.อ.ประวิตร วงค์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและเจ้าตัวก็ได้ประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อหน้าพล.อ.ประวิตรอีกด้วย