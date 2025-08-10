การเมือง

รัฐบาล ชวน ปชช.ชมไฟประดับรอบกรุงเทพฯ เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี (วันแม่แห่งชาติ) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การไฟฟ้านครหลวง ร่วมติดตั้งไฟประดับทั้ง 2 ข้างทาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

โดยการไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการติดตั้งไฟประดับจำนวนกว่า 2 ล้านดวง เพื่อประดับในสถานที่ต่างๆ อาทิ พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วังสระปทุม พระที่นั่งอนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ทำเนียบองคมนตรี กระทรวงมหาดไทย ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันนี้-19 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00-00.00 น. ของทุกวัน

สำหรับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะทำการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์สะพานกรุงธน (ซังฮี้) สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สะพานกรุงเทพ, สะพานพระราม 3 สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 และสะพานพระราม 7

โดยจะเปิดไฟประดับ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึงวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00-21.00 น. และสำหรับในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะทำการเปิดไฟประดับสะพาน ตั้งแต่เวลา 19.00-24.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา ที่สุดมิได้ รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงวันสำคัญของชาติ

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามของดวงไฟประดับ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติในปีนี้ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะได้รับความสุข ความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแล้ว ยังได้รับความรู้อีกมากมาย” นายอนุกูล กล่าว