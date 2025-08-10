สดุดี เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ชายแดนไทย-กัมพูชา

รองโฆษกทัพเรือ ยัน เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์ เสียชีวิตขณะสนับสนุนกำลังทางรบ ทบ. ชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความ และรูปภาพ ระบุว่า กองทัพเรือสูญเสียวีรบุรุษกล้า “เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์” เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการเตรียมอาวุธที่ชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น ยืนยันว่า เรือตรี ภัทราวุธ รัตนวงษ์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นกำลังทหารเรือที่เข้าไปช่วยสนับสนุนกำลังรบทางบก ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วม โดยก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงระหว่างตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ จึงได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในฐานที่ตั้ง ก่อนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฯ