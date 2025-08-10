การเมือง

มท.1 มอบสารวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2568 ชูกลไกหลักขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2568 ว่า เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2568 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคน ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในท้องที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด รับรู้และมีความเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน และสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการประสานบูรณาการภารกิจและบริการต่างๆ กับภาครัฐที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

ผมขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกๆ ท่าน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และอุทิศศตนด้วยหัวใจแห่งความเสียสละเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการสนับสนุน ช่วยเหลือการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ที่สำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรรม จริยธรรม และยึดประโยชน์สุขของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ อันจะทำให้ความสง่างามและเกียรติภูมิของทุกท่านปรากฎเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและทำให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาตลอดไป

ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพลังใจ พลังกายที่เข้มแข็ง และประสบผลสำเร็จที่มุ่งหมายไว้ทุกประการโดยทั่วกัน

