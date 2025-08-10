เพื่อไทย ชวนติดตามถกงบวาระ 2 ยัน รบ.นำเงินแก้ปัญหาปชช.-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

‘ดนุพร’ ชวน ปชช.ติดตามถกงบวาระ 2 บอก เป็นเรื่องความเหมาะสมจำเป็น-เป็นเม็ดเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ พรรค พท.มุ่งมั่นจะจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ มีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมพิจารณา ต่างถกถึงความจำเป็นในการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม หรือกระทรวงการต่างประเทศ ถึงความจำเป็นเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ
“จึงฝากไปถึงประชาชนให้รับทราบว่าจะมีการพิจารณา ซึ่ง ส.ส.แต่ละคนจะอภิปรายตามที่สงวนคำแปรญัตติไว้ และขอให้เชื่อมั่นว่าเมื่องบประมาณเสร็จสิ้นแล้วจะเตรียมนำเม็ดเงินนี้ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติที่ได้ประเชิญปัญหา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาต่างๆ ที่เชื่อว่าเม็ดเงินนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายดนุพรกล่าว
