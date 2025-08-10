พท. ย้ำ รบ.เดินหน้าสางปัญหา เขากระโดง ตามคำพิพากษา ยัน ไม่ใช่กลั่นแกล้งทางการเมือง

‘เพื่อไทย’ ย้ำ รัฐบาลเดินหน้าสางปัญหาที่ดินเขากระโดงตามคำพิพากษาศาล ยัน ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง ชี้ เป็นที่รัฐตั้งแต่ต้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เผย เร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ไม่เสียประโยชน์
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. แถลงถึงความพยายามสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องที่ดินเขากระโดงเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง และการดำเนินการของรัฐบาลสนใจใยดีกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ว่า
การดำเนินการดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรค พท. ซึ่งปัญหานี้ได้ถูกหมักหมมเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรักษานิติรัฐ นิติธรรม และบังคับใช้กฎหมาย ไม่ต้องการให้ผู้มีอิทธิพลและเครือข่าย ใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นข้ออ้างในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบและเรื่องที่ดินเขากระโดงจำนวน 5,083 ไร่ นั้นมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นที่สุด
นายดนุพร กล่าวต่อว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของหลวงตามข้ออ้างอิงพบว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตการสร้างรถไฟ ตั้งแต่นครราชสีมาถึงอุบลราชธานี รวมไปถึงเขตบริเวณเขากระโดง ที่อยู่ในจ.บุรีรัมย์ด้วย ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่า ที่ดินในบริเวณเขากระโดงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่ต้น และถือว่าที่ดินนี้ คือ สมบัติของชาติ ไม่ใช่พื้นดินของใครคนใดคนหนึ่ง
นายดนุพร กล่าวด้วยว่า ฉะนั้น ไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพียงแต่พยายามใช้นิติรัฐ นิติธรรม และบังคับใช้กฎหมาย เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมานั้น ในทางปฏิบัติการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถเข้าไปจัดการดูแลที่ดินซึ่งเป็นของตนเองได้
หลังจากนั้นได้มีการยื่นต่อศาลปกครองกลางในปี 2564 จนกระทั่งมีคำสั่งในปี 2566 ให้อธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่า การออกหนังสือสิทธิ์ในที่ดินนั้นคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบโดยกฎหมายหรือไม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมบัติประเทศไทย
นายดนุพร กล่าวด้วยว่า การที่ที่ดินของหลวง 5,083 ไร่หายไป เชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ และเมื่อคุยกันบนพื้นฐานของข้อมูลจะเห็นว่า การดำเนินการของรัฐบาลนี้ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง แต่เป็นการพยายามบังคับใช้กฎหมาย ตามที่ศาลฎีกาพิพากษามาแล้ว
ย้ำว่า การที่มีการปั่นกระแสในโลกโซเชียลว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุบทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาคารต่าง ๆ รวมทั้ง บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวคิดเช่นนั้น
นายดนุพร กล่าวอีกว่า เชื่อว่าเวลานี้รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สิ่งใดที่เอกชนดำเนินการไปแล้ว และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้คนในพื้นที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรื่องนั้นไม่คิดที่จะไปทำลายทิ้ง แต่ต้องหาทางออกร่วมกัน ส่วนการจัดการจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูกฎหมายเป็นตัวกำหนดด้วย
“หวังว่าจะเป็นทางออกร่วมกันให้คนที่เคยใช้พื้นที่ สามารถใช้พื้นที่อยู่ได้ โดยเฉพาะประชาชน โดยไม่เสียประโยชน์จากการดำเนินการ พร้อมขอให้ประชาชนไปค้นหาข้อมูลว่า เรื่องนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เพียงแต่รัฐบาลนี้ต้องการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อนำที่ของรัฐกลับมาเป็นของประเทศชาติ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต” นายดนุพร กล่าว
