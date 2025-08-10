ทัพเรือ แสดงความเสียใจ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ เสียชีวิต ยันช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่

กองทัพเรือ แสดงความเสียใจ ต่อการเสียชีวิตของข้าราชการ จากอุบัติเหตุขณะเตรียมอาวุธ ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 พลเรือเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย บก. กรม ต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำหน้าที่ ผู้บังคับหมวดป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลัง ซึ่งถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ว่ากองทัพเรือ
ได้รับรายงานแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ขณะที่ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ กำลังปฏิบัติภารกิจในการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และภายหลังเกิดเหตุ ได้รับการส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 22.15 น. ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ ได้ถูกส่งเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่ ว่าที่ เรือตรี ภัชทราวุฒิ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568
ในนามของกองทัพเรือ ขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ โดย พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้แสดงความเสียใจและสั่งการให้เร่งดำเนินการตามระเบียบในการดูแลสิทธิและสวัสดิการ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต