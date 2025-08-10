ดนุพร เผยในพรรคไม่มีพูดคุยกระแสข่าว แพทองธาร ชิงลาออกก่อนศาลวินิจฉัย
ดนุพร ปุณณกันต์ บอกในพรรคไม่มีพูดคุยกระแสข่าว แพทองธาร ชินวัตร ชิงลาออกก่อนศาลวินิจฉัย ชี้เพื่อไทย ยังเหลือ ชัยเกษม นิติสิริ เป็นแคนดิเดตนายกฯอีกคน มอง ปชช.เชื่อมั่นกองทัพเป็นเรื่องที่ดี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า ในพรรคเรายังไม่มีการพูดคุยกันถึงกระแสข่าว ซึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อนการตัดสินนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็บอกว่าไม่มีการคุยกันในเรื่องนี้
เมื่อถามว่า พรรค พท.ได้ประเมินหรือไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาในทิศทางใด นายดนุพรกล่าวว่า เราคุยกันทุกทางออกที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถ้านายกรัฐมนตรีอยู่ต่อก็ทำงานไป แต่หากนายกรัฐมนตรีถูกศาลตัดสินให้จะเป็นอย่างไร เราก็พร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาล แต่อย่าลืมว่าพรรค พท.ยังเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก 1 คนคือ นายชัยเกษม นิติสิริ เรายังสามารถนำนโยบายและงบประมาณที่สภาดำเนินการต่อได้
เมื่อถามถึงผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ประชาชนเชื่อใจกองทัพมากกว่ารัฐบาล นายดนุพรกล่าวว่า กองทัพเป็นหน่วยหน้าในพื้นที่ ซึ่งการที่ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพถือเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐบาลก็ได้ทำงานร่วมกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียว มีการตั้งคณะกรรมการหลายชุดที่มีทั้งกองทัพและรัฐบาลร่วมอยู่ด้วย ดังนั้นการที่ประชาชนเชื่อมั่นในฝ่ายปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกันกับรัฐบาลเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้อง ขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของกองทัพ
ต่อข้อถามว่า ผลสำรวจสะท้อนความนิยมรัฐบาลหรือไม่ นายดนุพรกล่าวว่า ไม่ แต่เชื่อว่าประชาชนเข้าใจดี ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ ตัวพึ่งหลักของประเทศและตัวพึ่งหลักของรัฐบาลคือกองทัพ ที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากองทัพคือกำลังหลักในการรักษาประเทศ และการที่ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเป็นสิ่งที่ดี