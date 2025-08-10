‘นพดล’ มอง ผลการเจรจาจีบีซีมีทิศทางดี แนะ เร่งประชุมอาร์บีซี-เจบีซี ต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายนพดล ปัทมะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า แม้ผลการเจรจาจีบีซีจะมีทิศทางที่ดีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น แต่คงต้องติดตามว่ากัมพูชา จะทำตามที่ตกลงครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีคณะผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยทางฝ่ายมาเลเซีย จะได้รู้ว่าใครทำตามข้อตกลงจีบีซีหรือไม่
นายนพดล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า ควรมีการประชุมในระดับพื้นที่หรือระดับแม่ทัพภาค (RBC) เพื่อลงในรายละเอียดต่อไปแต่หมุดหมายที่สำคัญคือการประชุมเจบีซี (JBC)หรือคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมเพราะ ถ้าไม่ปักปันเขตแดนและทำหลักเขตแดนให้ชัดเจน ในอนาคตก็จะมีข้อพิพาทด้านเขตแดนเกิดขึ้นอีก ตนคิดว่าการทำงานของคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคภายใต้การประชุม JBC ตามกรอบเอ็มโอยู 2543 จะช่วยให้มีความชัดเจนเรื่องเขตแดน และช่วยให้ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งเรื่องการอ้างสิทธิ์ในดินแดนของแต่ละฝ่ายในอนาคตได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 25 ปีที่ผ่านมา มีการประชุมJBC ไปน้อยมากเพียงแค่ 10 กว่าครั้ง ซึ่งควรจะต้องมีการประชุมต่อเนื่องและบ่อยมากขึ้น เมื่อทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วย
นายนพดล กล่าวต่อว่า จากการสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนล่าสุด ประชาชนเกือบ 50% สนับสนุนให้มีการเจรจาระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาอย่างจริงจัง ซึ่งยืนยันสิ่งซึ่งตนเคยพูดมาต่อเนื่องว่าสงคราม สุดท้ายก็จบด้วยการเจรจาและการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นสิ่งซึ่งประชาชนต้องการ ดังนั้นการระงับข้อพิพาท ทางการทูตจึงเป็นทางออกในความขัดแย้งหลายกรณีทั่วโลก จึงขอเอาใจช่วยรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปด้วยการปกป้องอธิปไตยและแก้ปัญหาทางการทูตต่อไป
