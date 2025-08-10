หลวงปู่ศิลา ให้กำลังใจ มทภ.2-กำลังพล ปกป้องอธิปไตยในพิธีทอดผ้าป่า วัดสวนธรรมปิติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปลูกต้นไม้(ต้นทองกวาว) ที่วัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา) ถวายหลวงปู่ศิลา สิริจันโท พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ส.ค.68 เวลา 09.29 น. ที่วัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา) บ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภายในงานมีการทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้าน หลวงปู่ศิลา นอกจากนี้ ยังมีการปลุกเสกผ้ายันต์แจกทหารชายแดนด้วย โดยทางหลวงปู่ศิลา ได้ผู้ให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ 2 และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยไทย อยู่ตามแนวชายแดน ขอให้ทางทหารทุกนายแคล้วคลาดปลอดภัย มีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน