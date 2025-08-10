เซีย จี้ รมว.แรงงานแจงปมสะพัด เลื่อนเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ออกไปอีก 1 ปี

‘เซีย’ จี้ รมว.แรงงาน แจงเหตุผลเลื่อนเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอีก 1 ปี ชี้ลูกจ้างได้ประโยชน์กว่า 9 ล้านคน รอมานาน 26 ปี ต้องให้รอไปถึงเมื่อไร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายเซีย จำปาทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยว่าได้รับการแจ้งข่าวจากคนทำงานผู้มีใจรักความเป็นธรรมในกระทรวงแรงงาน ว่าจะมีการเลื่อนการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเงินออมที่จะช่วยให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อออกจากงาน หรือทายาทได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อลูกจ้างเสียชีวิต ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานกำหนดให้มีการเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะเลื่อนออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ตนได้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายส่วน พบว่าข้อมูลตรงกัน
เซียกล่าวว่า พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 126 กำหนดว่าให้มี “กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง” ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ถึงอย่างนั้น ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงเพื่อดำเนินการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่ฝ่ายลูกจ้างเรียกร้องเรื่องนี้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาหลายปี
โดยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แบ่งเป็น 2 กอง กองที่ 1 เป็นกองที่มีอยู่ในปัจจุบันและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและมีค่าปรับกรณีนายจ้างทำผิดกฎหมาย เหตุจากหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 มีคนตกงานจำนวนมากเดินขบวนเรียกร้องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุถูกเลิกจ้างจากวิกฤตดังกล่าว และขอให้รัฐบาลออกประกาศบังคับใช้ประกันสังคม “กรณีว่างงาน” ซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้และไม่กล้าให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบ
จึงอนุมัติเงินงบประมาณปี 2543 จำนวน 200 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งกองทุนและจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และต่อมาปี 2545 จ่ายเพิ่มจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 100 ล้านบาท และปี 2553 จำนวน 50 ล้านบาท รวมทั้งหมดที่ผ่านมารัฐบาลอนุมัติอุดหนุนเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน 400 ล้านบาท
ที่ผ่านมากองทุนนี้จ่ายเงินแก่ลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชย และเงินอื่นๆ ที่นายจ้างค้างจ่ายให้กับลูกจ้าง เมื่อจ่ายเงินให้ลูกจ้างแล้วกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะต้องติดตามเงินคืนจากนายจ้างนำมาเข้ากองทุน แต่ที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่สามารถติดตามเอาเงินจากนายจ้างมาคืนกองทุนได้ ปัจจุบันจึงเหลือเงินในกองทุนไม่ถึง 100 ล้านบาท หากมีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชยหรือมีการค้างจ่ายเงินอื่นๆ ให้ลูกจ้าง และลูกจ้างได้เขียนคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวนมาก และรัฐบาลไม่อุดหนุนเงินเข้ากองทุน คาดว่าอีกไม่นานเงินกองนี้คงหมดในเร็ววัน
เซียกล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กองที่ 2 แม้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2541 จะกำหนดให้ดำเนินการจัดเก็บ แต่ที่ผ่านมาไม่มีรัฐบาลชุดใดดำเนินการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 กระทรวงแรงงานได้นำเสนอเรื่องการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดเก็บส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ดำเนินการประกาศในราชกิจนุเบกษา จัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งต่อมามีการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างและนายจ้างจ่ายสมทบในอัตรา 0.25 บาท โดยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกองที่ 2 จะบังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากมีการบังคับใช้จะมีคนทำงานได้ประโยชน์มากกว่า 9,324,000 คน
เซียกล่าวว่า วันนี้ตนทราบว่า พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเลื่อนจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง เพราะกองทุนนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงแก่ลูกจ้างหลายล้ายคนทั่วประเทศ จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีแรงงานออกมาชี้แจงความจำเป็นของการเลื่อนครั้งนี้ และคาดหวังว่าจะมีเหตุผลที่มากกว่าแค่การอ้างสภาพเศรษฐกิจหรือความไม่พร้อมของกระทรวง เพราะลูกจ้างรอคอยสิ่งนี้มานานกว่า 26 ปี ท่านต้องให้เขารอไปถึงเมื่อไร