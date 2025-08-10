ณัฐชา เผยพบพิรุธ การเคหะฯ ปล่อยเอกชนประมูลเช่าเหมาอาคารราคาต่ำ แต่เก็บค่าเช่าแพง

“ณัฐชา” นำทีมอนุ กมธ. ถกปมการเช่าเหมาอาคารของการเคหะฯ พบพิรุธปล่อยเอกชนประมูลเช่าเหมาทั้งอาคารในราคาต่ำ แต่เก็บค่าเช่าแพงขึ้นหลายเท่า ทำประชาชนเดือดร้อน จ่อเปิดข้อมูลเชิงลึกในการอภิปรายงบ 69 วาระ 2
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเช่าเหมาอาคารของการเคหะฯ โดยระบุว่า ณัฐชา นำทีมอนุ กมธ. เปิดปมเช่าเหมาอาคาร ถกเดือด เจอพิรุธเพียบ!
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาการให้เช่าเหมาอาคารของการเคหะแห่งชาติ จัดประชุมนัดแรก ณ ห้องประชุม CA 305 อาคารรัฐสภา โดยมี นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นผู้นำการประชุม บรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและการตั้งคำถามต่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการของการเคหะแห่งชาติ
โดยที่ประชุมได้หยิบยกข้อพิรุธและปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการเช่าเหมาอาคารของการเคหะแห่งชาติหลายประเด็น อาทิ
1. การเบี่ยงเบนภารกิจหลัก จากเดิมที่มุ่งสร้างอาคารเช่าเพื่อประชาชนรายได้น้อย กลับเปิดทางให้เอกชนเช่าเหมาทั้งโครงการ
2. การประมูลในราคาต่ำผิดปกติ พบว่าหลายโครงการชนะการประมูลในราคาต่ำเพียงหลักหน่วยต่อโครงการ
3. เอกชนเก็บค่าเช่าต่อแพงขึ้นหลายเท่า เมื่อเทียบกับราคาที่เช่าจากการเคหะฯ
4. ภาระซ่อมบำรุงตกกับรัฐและประชาชน เอกชนไม่รับผิดชอบค่าซ่อมแซม ขณะที่การเคหะฯ ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
5. ข้อสงสัยผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากพบข้อมูลว่าเอกชนผู้ชนะประมูลบางรายอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ
อนุกรรมาธิการฯ ยืนยันว่าจะเร่งศึกษาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน พร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ราย
ขณะที่ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 2 พรรคประชาชน เตรียมเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อพิรุธดังกล่าวกลางที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนประชาชนติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคมนี้ ในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ในวาระที่ 2–3