กมธ.ที่ดิน จ่อเชิญหน่วยงานแจง แลนด์บริดจ์ พบเร่งรัด EIA-ทำประชาพิจารณ์ไม่ครอบคลุม

กมธ.ที่ดินสแกนโครงการ ‘แลนด์บริดจ์’ พบปัญหาการเร่งรัด EIA รับฟังความเห็นประชาชนไม่ครอบคลุม แถมส่อกระทบมรดกโลกในทะเลอันดามัน จ่อเรียกหน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติม 20 ส.ค.
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ ได้หารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ โครงการแลนด์บริดจ์ ที่ตั้งใจจะเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน แต่เรามีข้อห่วงใยและข้อสังเกตหลายประเด็นที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบให้ละเอียด ดังนี้
1.ทำเลกระทบมรดกโลก?
เราห่วงมากเรื่องทำเลที่ตั้งท่าเรือ ตรง แหลมอ่าวอ่าง ระนอง ครับ เพราะที่ตั้งไป “คาบเกี่ยว” กับพื้นที่ที่ประเทศเรากำลังผลักดันให้เป็น มรดกโลกของ UNESCO ในทะเลอันดามัน! ไม่ว่าจะเป็นอุทยานฯ หมู่เกาะระนอง, แหลมสน (ระนอง), สิรินาถ (ภูเก็ต), เกาะพยาม และปากน้ำกระบุรี ที่อยู่ในสนธิสัญญา Ramsar Site รวมถึงป่าชายเลนที่สำคัญอีก ซึ่งผมได้ลงไปในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง เมื่อ พ.ย. 67 พบว่าป่าชายเลนมีความสมบูรณ์มาก หากสร้างแลนด์บริดจ์ตรงนั้นแล้วจะไม่ทบได้อย่างไร ความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไปจากการมีโครงการ คงไม่สามารถทดแทนกันได้
2.สผ.กับบทบาทที่ต้องแข็งกว่านี้
ที่น่ากังวลคือ สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นคนพิจารณา EIA (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ของโครงการนี้ เป็น “อนุกรรมการ” ดูเรื่องมรดกโลกด้วย ตัวแทน สผ. เองยังยอมรับเลยว่า “โดยส่วนตัวแล้วโครงการนี้อาจไม่เหมาะสม” สผ.ควรจะมีอำนาจเด็ดขาดโดยไม่ยึดโยงกับอำนาจรัฐในการพิจารณาให้ความเห็น โดยเฉพาะโครงการแบบนี้ สผ.ควรจะประกาศเลยว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องเสียงบประมาณและเวลาในการศึกษา และที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งในพื้นที่
3.ประชาพิจารณ์ไม่โปร่งใส
เรายังพบว่าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่ครอบคลุมพอ รวมถึงไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายภาคส่วน แถมเอกสารรายงาน EIA ก่อนเวที ค.3 ก็มีข้อผิดพลาดเพียบ เหมือนทำมาลวกๆ เราเลยเสนอให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมรดกโลกมาร่วมพิจารณา EIA ฉบับสมบูรณ์ด้วย เพื่อความรอบคอบและโปร่งใส เพราะคุณค่าของมรดกโลกประเมินเป็นเงินและสร้างใหม่ไม่ได้ และมรดกโลกเองอาจสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจในเชิงความยั่งยืนได้มากกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยซ้ำ
4.ข้อมูล EIA น่าสงสัย
เราตั้งคำถามตรงๆ ว่า สผ. ตรวจสอบข้อมูล EIA เองจริงจังแค่ไหน? ได้ลงพื้นที่จริง ดำน้ำสำรวจปะการังเองบ้างไหม หรือแค่ดูตามรายงานที่บริษัทรับจ้างทำ EIA นำเสนอ?
สรุปคือ โครงการใหญ่และกระทบกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ จำเป็นจะต้องทำด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ เราจะติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด และเตรียมเรียกหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาประชุมที่ กมธ. ราวๆ 20 ส.ค. เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไปครับ