จิราพร ยินดีครบรอบ 133 ปี วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกกลไกทำงาน เน้นใกล้ชิดปชช.

จิราพร ยินดีครบรอบ 133 ปี วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยกกลไกทำงาน เน้นใกล้ชิด ปชช.-ช่วยปราบปรามยาเสพติด
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น.ส. จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.พนมไพร ประจำปี 2568 เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น
น.ส.จิราพร กล่าวว่า ชื่นชมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ที่เป็นตัวแทนฝ่ายปกครองทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลพี่น้องประชาชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ตามมาตรการ Seal Stop Safe ที่จะป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาเชิงรุก ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปราบปรามยาเสพติด โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในงาน Kick off กิจกรรม “Thailand Zero Drugs” เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา
มาตรการ Seal Stop Safe เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดล้อม 52 อำเภอชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและอาชญากรข้ามชาติ ส่งผลให้ราคายาบ้าในตลาดมืดปรับสูงขึ้น สะท้อนว่าการเข้าถึงยาเสพติดทำได้ยากขึ้น ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ค. 2568 รัฐบาลดำเนินคดีมากกว่า 210,000 คดี จับกุมผู้ต้องหากว่า 211,000 ราย ตรวจยึดยาบ้ากว่า 851 ล้านเม็ด ไอซ์ 41 ตัน เฮโรอีน 1.2 ตัน เคตามีน 5 ตัน และอายัดทรัพย์สินขบวนการค้ายาเสพติดกว่า 12,000 ล้านบาท
ขณะที่โครงการธวัชบุรีโมเดล ของจ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เน้นแค่การจับกุม แต่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง โดยชาวบ้านในพื้นที่มีบทบาทเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลผู้เสพในชุมชนอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การลดจำนวนผู้เสพยาอย่างชัดเจน และผลงานจากธวัชบุรีโมเดลได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาล และเป็นแนวทางที่ถูกนำไป ขยายผลในอีก 10 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ
น.ส.จิราพร กล่าวว่า วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2435 (ร.ศ. 111) ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้าน ณ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐในการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ภายใต้หลัก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน