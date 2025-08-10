ทัพภาค 2 ขอความร่วมมือแจ้งพบวัตถุต้องสงสัย ย้ำชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มคลี่คลาย

กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือแจ้งพบวัตถุต้องสงสัย ระบุ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มคลี่คลาย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความระบุว่า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม สถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการประชุม GBC ซึ่งทางฝ่ายเรามีความต้องการที่จะลดความตึงเครียด และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถ
การดูแลผู้อพยพ ในขณะนี้หลายพื้นที่มีความปลอดภัยเพียงพอในการให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบันยังคงมีผู้อพยพอาศัยในศูนย์พักพิงทั้งสิ้น 17 ศูนย์ จำนวน 1,173 คน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางพื้นที่ที่หลงเหลือวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัยตกค้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเก็บกู้จากเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัย หรือวัตถุต้องสงสัย ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หมายเลข 191 เพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการตรวจสอบ เก็บกู้ หรือทำลาย และขอให้ผู้พบเห็นหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีประกาศยืนยันความปลอดภัยโดยชัดเจน