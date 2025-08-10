วันนอร์ พร้อมคณะ รุดโคราช มอบเครื่องเวชภัณฑ์-เงินช่วยเหลือ ‘ทหารกล้า’

วันนอร์ พร้อมคณะ รุดโคราชตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ‘ทหารกล้า’ พร้อมมอบเครื่องเวชภัณฑ์-เครื่องอุปโภคบริโภค-เงินช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พร้อมคณะ อาทิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. นายปิยชาติ รุจิพรวศิน ส.ส.นครราชสีมา พรรค ปชน. นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส.นครราชสีมา พรรค ปชน. นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย (พท.) นายพชร จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรค พท. และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
รวมถึงตัวแทนจากสถาบันพระปกเกล้า คณะทำงานทางการเมืองประธานรัฐสภา คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือทหารกล้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมีพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายที่ทำหน้าที่อยู่แนวหน้า พร้อมยืนยันกับแม่ทัพภาคที่ 2 ว่า รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน และพร้อมใช้ทุกช่องทางเพื่อสื่อสารให้กับนานาประเทศได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาก่อน นอกจากนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข้อเท็จจริง ทำให้สังคมและนานาประเทศเกิดความเข้าใจถึงชนวนเหตุของการสู้รบครั้งนี้
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาและคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จากพลโท บุญสิน ถึงการตรึงกำลังทหารไทยบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และยุทธศาสตร์การปกป้องอธิปไตย โดยยึดตามแนวแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 เซนติเมตร และการบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัด ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังพื้นที่แม้จะอยู่ในช่วงของการเจรจาหยุดยิง จากนั้น ประธานรัฐสภา ร่วมกับสมาคมพระปกเกล้า มอบสิ่งของช่วยเหลือทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงเงินช่วยเหลือในส่วนที่จำเป็น
จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้า และเงินช่วยเหลือให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีพันเอก รัฐสรรค์ ภูวนาถาวรกิตติ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี พันโท ธรเดชา เดชสันติภักดี หัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล ให้การต้อนรับ
โดยโรงพยาบาลแห่งนี้มีกำลังพลที่เข้ารับการรักษาอยู่ จำนวน 20 นาย ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่อยู่ในเคสสีเขียวคือ กึ่งเร่งด่วนและสีเหลืองคือ เร่งด่วนที่กระจายการรักษามาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์