วราวุธ ส่งทีม พม.เยี่ยมจ่าธานี-2 พลทหาร เหยียบทุ่นระเบิด จ่อส่งทีมฟื้นฟูจิตใจครอบครัวถึงบ้าน

‘วราวุธ’ ส่งทีม พม. เยี่ยมให้กำลังใจจ่าธานี-ทหาร รวม 3 นาย บาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิด พูดคุย ช่วยเหลือเยียวยา จ่อส่งทีมฟื้นฟูสภาพจิตใจครอบครัวถึงบ้าน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงกรณีทหารชุดลาดตระเวนเส้นทางชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจสอบเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อบ้านโดนเอาว์-กฤษณา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้เหยียบทุ่นระเบิดจนเป็นเหตุให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 3 นายว่า ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวง พม. รายงานว่า ศรส.พม.จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังทหารทั้ง 3 นาย
ได้แก่ 1.จ.ส.อ.ธานี พาหา ภูมิลำเนาอยู่ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาด 2.พลทหารภาคภูมิ ไชยสุระ ภูมิลำเนาอยู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดระเบิด และ 3.พลทหารธนันชัย ไกยวงค์ ภูมิลำเนาอยู่ อ.เมือง จ.ยโสธร ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณหูข้างขวาและลำตัว
นอกจากนี้ ได้พูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศรส. กระทรวง พม.จะประสานความช่วยเหลือต่างๆ ไปยัง ศรส.พม.จังหวัดอำนาจเจริญ พม.จังหวัดนครพนม และ พม.จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของทหารทั้ง 3 นาย เพื่อจะได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวภายหลังการรักษาตัวและเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวให้หายกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว
