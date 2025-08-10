ทักษิณ อวยพรวันเกิดแม่ ‘พิชัย’ อดีตรมว.พาณิชย์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวันที่ 9 สิงหาคม ที่โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ (Chatrium Grand Bangkok) ปทุมวัน กทม. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานฉลองเนื่องในวันเกิดคุณแม่ นางสุวรรณี นริพทะพันธุ์ ครบ 88 ปี โดยมีลูกหลาน ส.ส. นักการเมือง เพื่อนสนิทมาร่วมอวยพร รวมถึงนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมอวยพรด้วย
โดยนายทักษิณ กล่าวอวยพรว่า “หลายคนในนี้ คุณแม่ปีฉลูอายุ 88 ปี ผมปีฉลู 76 ปี คุณพิชัยปีฉลู 64 ปี เป็นรอบๆ ไป ดีใจได้มาอวยพรให้คุณแม่ อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรง เพราะมีลูกที่น่ารัก กตัญญูกับคุณแม่มากทุกคน คุณแม่น่าจะมีความสุขที่สุดแล้ว เป็น 88 ปีที่มีความสุข เผลอแป๊บเดียวจะ 90 ส่วนผมเผลอแป๊บเดียวจะ 80 แล้ว ก็ขอให้คุณแม่มีความสุขกับลูกๆ หลานๆ เหลนๆ มีอายุยืน แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ”