ภูมิธรรม เคลียร์ปม แม่ทัพภาค 2 ยึดปราสาทตาควาย ย้ำไม่มีอะไรผิดสัญญา ถกสมช. 13-14 ส.ค. เล็งปิด “ศบ.ทก.”
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาประกาศยึดคืนประสาทตาควาย จะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงไทย-กัมพูชาหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้ยิน แม่ทัพภาคที่ 2 พูด แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อตกลง
เมื่อถามว่า แม้กองทัพจะออกมาปฏิเสธแล้ว แต่ทางกัมพูชาอาจมองเป็นการกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง และละเมิดข้อตกลง 13 ข้อ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่มีอะไรผิดสัญญา กองทัพซึ่งเป็นตัวหลักได้ยืนยันแล้ว ก็จบตามนั้น
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ในวันที่ 13-14 ส.ค.นี้จะมีการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา (ศบ.ทก.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เมื่อทุกอย่างจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ ศบ.ทก.ก็จะยุติบทบาท ให้กลับไปสู่ปกติ
ก่อนจะย้ำว่า ต้องสู้กับเฟกนิวส์ที่สร้างความปั่นป่วน และสร้างความรู้สึกให้เกิดความมึนงง มีปัญหาไปหมด ดังนั้นที่ประชุมสมช.จะพิจารณาหากทุกหน่วยยืนยันว่า เรียบร้อยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้รอดูข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางรัฐบาลอยากไปนำเรื่องจากโซเชียลมีเดียอย่างที่มีโน่นนี่มากระตุ้น ให้เกิดความปั่นป่วน ควรฟังอย่างมีสติ
เมื่อถามว่า ที่ตั้งเป้ายุบ ศบ.ทก.เพราะมั่นใจสถานการณ์จะนิ่งไปตลอดใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า กองทัพ ฝ่ายข่าวที่เกี่ยวข้องจะประเมินทั้งหมด หากคิดว่าจบแล้วก็จบ ดังนั้นจะยุบ ศบ.ทก.เมื่อไหร่ ก็ต้องดูตรงนั้นก่อน ขอให้มีการประชุมสมช.ภายหลังการประชุมจะมีคำตอบ