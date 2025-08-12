การเมือง

ภูมิธรรม สยบข่าว “อิ๊งค์” ไขก๊อกหลังงบฯ 69 ผ่าน ยันไม่มีแผนสำรองดัน “ชัยเกษม” นั่งนายกฯ

เมื่อ11 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกหลังผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2-3

โดยย้อนถามว่า “ข่าวมาจากไหน มันไม่มีกระแสข่าวหรอก เพราะไม่มีคนพูด และน.ส.แพทองธาร ก็ไม่เคยพูด ท่านก็พิสูจน์ตัวเอง อย่าไปเอาอะไรที่คนพูดนิดๆ หน่อยๆ มาเป็นกระแสในสังคม เพราะจะเป็นปัญหา ยืนยันว่า ไม่มี และท่านนายกฯไม่ได้พูด จบนะ ”

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะต้องเตรียมแผนรองรับไว้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มี เพราะนายกฯ ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร ซึ่งนายกฯก็พูดชัดเจนแล้วว่าเข้าสู่กระบวนการ ดังนั้น อย่าไปทำให้มีประเด็นอะไร จริงๆไม่มีอะไรเลย พร้อมย้ำว่า พวกเราไม่เคยได้ยินอะไรเลย

เมื่อถามว่า แผนสำรองยังเป็นนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีแผนสำรอง ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการ

