“สมศักดิ์” นำ “สง่า” ลุยสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเชียงรายวันแรก 13 ส.ค. “สรวงศ์” หวัง ปชช.ให้การตอบรับ รักษาเก้าอี้ไว้ได้
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่ง กกต.ประกาศสมัครรับเลือกตั้งซ่อมระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม นี้ว่า ในวันที่ 13 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร นายสง่า พรมเมือง ว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย จะเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งในวันดังกล่าว โดยจะมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย จะเดินทางไปให้กำลังใจผู้สมัครด้วย เนื่องจากหลายคนติดภารกิจต้องอยู่เข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งสภาฯ เริ่มพิจารณาเป็นวันแรกเช่นเดียวกัน
นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับนายสง่าเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย ซึ่งทำงานและมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี หวังว่าประชาชนจะให้การตอบรับ ทำให้เราสามารถรักษาเก้าอี้ของเราไว้ได้ ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเราจะทำให้เต็มที่ที่สุด ซึ่งก็ขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่จะให้โอกาสเราอีกครั้ง ทั้งนี้ ในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนั้นก็คงจะให้ทาง ส.ส.ซึ่งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงก่อน ในส่วนของแกนนำและกรรมการบริหารพรรคนั้น ก็จะได้มีการจัดตารางเพื่อลงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง