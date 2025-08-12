ภรรยา-ลูกสาว ว่าที่เรือตรีภัชทราวุฒิ ภูมิใจสละชีพปกป้องชาติ กองทัพเรือดูแลสิทธิเต็มที่

ภรรยา-บุตรสาว ว่าที่เรือตรีภัชทราวุฒิ ภูมิใจในเกียรติการเสียสละ กองทัพเรือพร้อมดูแลสิทธิครอบครัวเต็มที่
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ และโฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย บก. กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้บังคับหมวดป้องกัน กองพันต่อสู้อากาศยานเฉพาะกิจป้องกันภัยทางอากาศส่วนหลัง เสียชีวิตจากการตรวจสอบความพร้อมอาวุธในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ โดยเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 2 ส.ค. ก่อนส่งรักษาในพื้นที่ และย้ายมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. แพทย์รักษาอย่างเต็มความสามารถ กระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 8 ส.ค.
โดยมี พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา หน่วยทหาร ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ญาติ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวงพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และกระเช้าพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และครอบครัว สร้างความปีติให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 10-15 ส.ค. และพิธีพระราชทานเพลิงวันที่ 16 ส.ค. เวลา 16.00 น.
ขณะที่นาวาตรีหญิง เบญจวรรณ รัตนวงษ์ ภรรยา กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมาก ตอนแรกตกใจ แต่ภูมิใจที่สุดในชีวิต ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาดูแลภายในงาน สามีเป็นคนขี้เกรงใจคน หากเขาได้มาเห็นบรรยากาศในงานคงปลื้มใจเป็นที่สุด
ด้านบุตรสาวกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่พ่อได้ทำหน้าที่ทหารอย่างสุดความสามารถ
ขณะที่พลเรือเอก พาสุกรี เปิดเผยว่า พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงความเสียใจอย่างยิ่ง พร้อมสั่งการให้ดูแลสิทธิ สวัสดิการ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่