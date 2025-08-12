ก่อแก้ว ติงพวกมโน วิเคราะห์รบ.จะยุบสภาหลังผ่านงบ’69 ยันผู้ใหญ่ในเพื่อไทยไม่เคยคอนเฟิร์ม

‘ก่อแก้ว’ ยัน รบ.เพื่อไทยไม่ยุบสภา หลังผ่านงบ’69 ติงวิเคราะห์มโนแบบไร้ข้อเท็จจริง
เมื่อว้นที่ 12 สิงหาคม นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยทางเฟซบุ๊กว่า สัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2568 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าจะผ่านการเห็นชอบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยไม่มีปัญหาใดๆ ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา
นายก่อแก้วระบุอีกว่า ที่ผ่านมามีสื่อบางรายวิเคราะห์ว่าหลัง พ.ร.บ.งบประมาณผ่านสภาแล้ว รัฐบาลอาจทำการยุบสภา ขอเรียนในฐานะ ส.ส.พรรคเพื่อไทยว่าตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้จากบุคลากรสำคัญ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแต่อย่างใด ดังนั้น การวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบสภาหลังผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณ จึงเป็นเพียงการมโนที่ปราศจากข้อเท็จจริงโดยสิ้นเชิงครับ