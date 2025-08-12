ส.ว. ลุย สุรินทร์-บุรีรัมย์ มอบตาข่าย-เสื้อเกราะกันกระสุน ให้เจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นำโดย นายชาญชัย ไชยพิศ ส.ว. ลงพื้นที่อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทหาร ที่ ปฎิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น ตาข่าย ให้กับกองร้อยทหารราบที่ 251 เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันประเทศ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อมอบเสื้อสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมเสื้อเกราะกันกระสุน ให้กับนายอำเภอพนมดงรัก เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันชีวิตให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
นอกจากนี้ ยังมอบ ตาข่าย ให้กับกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย พร้อมกับเข้าเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล อ.พนมดงรัก พบปะและพูดคุยกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังสถานการณ์ความเสียหายจากเหตุความขัดแย้งชายแดนที่ผ่านมา ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยบาดแผลทั้งกายและใจให้กับผู้ประสบเหตุ
นายชาญชัย กล่าวว่า ทางวุฒิสภามีความห่วงใยผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของเท่านั้นแต่เป็นการให้กำลังใจ และย้ำเตือนว่าคนไทยไม่ทิ้งกันในทุกสถานการณ์