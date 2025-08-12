อลงกต ปัดข่าววุฒิสภาจ่อคว่ำงบ’69 ย้อนถาม จะยื้อทำไม ศก.แบบนี้ต้องอนุมัติให้เร็ว

‘อลงกต’ ปัดข่าว ‘วุฒิสภา’ เตรียมโหวตคว่ำงบ’69 บอกไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ย้ำหน้าที่ ส.ว.แค่ให้ข้อสังเกต
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายอลงกต วรกี ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาวาระ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ว่า จะมีการติดตาม ขณะเดียวกันในส่วนของ กมธ.งบประมาณ วุฒิสภา ยังมีการพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียด ซึ่งจะมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาชี้แจงรายละเอียด และ ส.ว.มีหน้าที่ทำข้อสังเกต โดยวันที่ 13 สิงหาคม กมธ.ของวุฒิสภาได้เชิญหน่วยงานมหาดไทยเข้ามาชี้แจงในรายละเอียด
นายอลงกตกล่าวต่อว่า การพิจารณารายละเอียดของ ส.ว.ไม่สามารถตัดหรือเปลี่ยนแปลงได้ มีหน้าที่เพียงตั้งข้อสังเกต หากพบว่างบบางตัวมีความแปลก เช่น งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งงบไว้สูงเพื่อใช้ทวงหนี้ผู้ที่ผิดนัดชำระเงินกู้ กยศ. หรืองบประมาณบางหมวดที่เป็นเบี้ยหัวแตก งบการแก้ปัญหาทุจริตที่มีกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
เมื่อถามถึงกรณีที่ กมธ.ของสภาปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง มากถึง 2,148 ล้านบาท นายอลงกตกล่าวว่า เป็นปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นปัญหาของพรรครัฐบาล ไม่เกี่ยวกับ ส.ว. เพราะ ส.ว.มีหน้าที่ให้ข้อสังเกต
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการโยกงบให้ท้องถิ่นบางพื้นที่ที่เป็นสายการเมือง นายอลงกตกล่าวว่า ตามกระบวนการงบท้องถิ่นมี 2 กรณี คือตั้งปกติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยทั้ง 2 กรณีนั้นเสนอมาตามกระบวนการของจังหวัดและกระทรวง ส่วนจะมีใบสั่งหรือไม่ ตนไม่เห็นภาพลักษณ์ใบสั่ง ทั้งนี้ มองว่าจากกรณีที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภา คนที่ 1 ที่ถูกให้พ้นจาก ส.ส.และตัดสิทธิการเมือง เพราะมีประเด็นผิดมาตรา 144 นั้น เชื่อว่าเขาจะมีความวิตกจริต และใช้ความละเอียดรอบคอบ ไม่กระจุกอยู่พรรคไหน แต่ส่วนตนไม่ได้ดูรายละเอียดเชิงลึก และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้นเป็นหน้าที่ที่ ส.ส.พิจารณา ขณะที่ ส.ว.ทำเพียงการเสนอข้อสังเกต
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ส.ว.อาจไม่เห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 69 นายอลงกตกล่าวว่า ไม่มีไม่เห็นชอบแน่นอน ขอให้คิดดูว่าหาก ส.ว.ไม่เห็นชอบ จะใช้มูลเหตุอะไรไม่เห็นชอบ และส่วนตัวได้คุยกับหลายคนเห็นว่าหาก ส.ว.ไม่เห็นชอบกระบวนการต้องย้อนไป ส.ส.อีก ดังนั้น ส.ว.จะยื้อทำไม ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หากสามารถนำเงินเข้าระบบได้เร็วเท่าไรยิ่งดี
“ความเห็นส่วนตัวของผมมองว่าไม่มีเหตุผลยับยั้ง แต่มีข้อสังเกตได้ แต่ไม่ควรที่จะชะลอการผ่านงบประมาณในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ งบประมาณอนุมัติเร็ว เท่ากับจ่ายเร็ว ส่วนที่บอกว่างบประมาณกระจุกตัวบางจังหวัด เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แต่งบเหล่านั้นกระจายตัวในพื้นที่ ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่ผ่านจะได้ประโยชน์อะไร เพราะเงินเข้าระบบช้า ทำให้สังคมมองว่า ส.ว.ดึง มันไม่มีประโยชน์” นายอลงกตกล่าว
เมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตว่างบจังหวัดอาจมีเงินทอนเกิดขึ้นได้ นายอลงกตกล่าวว่า ส.ว.ไม่มีอำนาจยับยั้ง ลด หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เหมือนกับ ส.ส. ดังนั้น เงินทอนจะอยู่ที่ไหน
ถามย้ำว่า แสดงว่าส่วนตัวไม่กังวลใช่หรือไม่ นายอลงกตกล่าวว่า เป็นเรื่องของ ส.ส. ไม่ใช่เรื่องที่ ส.ว.ต้องกังวล เพราะ ส.ว.ต้องรอพิจารณาจาก ส.ส. ดังนั้นความกังวลคือ ส.ส.และหน่วยงาน ส.ว.มีหน้าที่ตั้งข้อสังเกต หากหน่วยงานที่มาชี้แจงตอบไม่ได้ ส.ว.ทำได้แค่ตั้งสังเกต และนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้