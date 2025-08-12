เพื่อไทย อ้อนศาลรธน.เลื่อนตัดสินคดีคลิปเสียง ‘แพทองธาร’ 6 เดือน บอก วิกฤตตอนนี้มีนายกฯ ตัวจริงบริหารประเทศดีกว่ารักษาการ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ที่อาจจะพิจารณานัดฟังคำวินิจฉัยคดีถอดถอนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีคลิปสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาว่า อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณาคดีดังกล่าวไว้ก่อน พร้อมทั้งให้ยกเลิกคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อให้กลับมามีอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงภาวะวิกฤตทั้งปัญหาสงครามชายแดน กรณีภาษีการค้าสหรัฐอเมริกา และแก้ปัญหาภายในประเทศต่างๆ ทั้งการปราบยาเสพติด คดีเขากระโดง
“ควรหยุดคดีนายกรัฐมนตรีไว้สัก 6 เดือน เมื่อแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านไปแล้ว ค่อยนัดตัดสินคดีอีกครั้ง การมีนายกรัฐมนตรีตัวจริงบริหารประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้ย่อมเป็นผลดีต่อประเทศมากกว่านายกรัฐมนตรีรักษาการแน่นอน” นพ.เชิดชัย กล่าว
นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้าพิจารณาคดีนายกรัฐมนตรีและคำวินิจฉัยออกมาในทางลบต่อพรรค พท. เราก็มีแผนสำรองคือผลักดันนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท.อีกคน เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่หากยังมีการต่อต้านนายชัยเกษมอย่างหนัก จนยื้อต่อไม่ไหวจริงๆ คงต้องยุบสภา
นพ.เชิดชัย กล่าวด้วยว่า ฉะนั้น จึงอยากให้การเมืองนิ่งที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ แต่เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่เลวร้ายถึงขั้นนั้น ยังมั่นใจศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิด เช่นเดียวกับกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสิน ก็ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวลือ ซึ่งในพรรคไม่เคยคุยกันเรื่องนี้