เพื่อไทย ลั่น รัฐบาล ไม่ยืมจมูกฝ่ายค้านหายใจ ผ่านงบฯ69

‘เพื่อไทย’ ลั่น ‘รัฐบาล’ ไม่ยืมจมูกฝ่ายค้านหายใจผ่านงบฯ 69
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ ว่า ตนเชื่อว่าจะผ่านไปด้วยดี ซึ่งในที่ประชุม สส.พรรค พท.ก็ได้มีการกำชับสส.และรัฐมนตรี ให้อยู่ร่วมการประชุมตลอดเวลา ทุกพรรคอยากให้กฎหมายผ่าน พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมรักษาองค์ประชุมอย่างเต็มที่ เราไม่จำเป็นต้องยืมจมูกพรรคฝ่ายค้านหายใจ ขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อบังคับการประชุม