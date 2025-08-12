ภูมิธรรม มอบ ทวี-ธีรรัตน์ ลงพื้นที่มอบบ้านเพื่อคนไทย ให้ผู้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดน

‘ภูมิธรรม’ มอบ ‘ทวี-ธีรรัตน์’ ลงพื้นที่มอบบ้านเพื่อคนไทยให้ผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชารวม 5 หลัง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเยียวยาปชช.ให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ศาลาประชาคมบ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านเพื่อคนไทยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า ในวันนี้เป็นการมอบบ้านน็อกดาวน์ให้กับประชาชนรวม 5 หลัง แบ่งเป็นพื้นที่บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร จำนวน 4 หลัง และพื้นที่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโดมประดิษฐ์ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้พักอาศัยชั่วคราวในระหว่างการสร้างบ้านหลังใหม่ภายหลังจากประสบเหตุจากการถูกจรวด BM-21 ยิงใส่ตัวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง สำหรับบ้านน็อคดาวน์ที่มอบในวันนี้มี 2 แบบ คือ แบบแรก พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36 ตารางเมตร และแบบสอง พื้นที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร โดยบ้านทุกหลังมีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ ทีวี 24 นิ้ว เตียงนอน 6 ฟุต โซฟา ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า อินเตอร์เน็ต
น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตนได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมลงพื้นที่จ.อุบลราชธานีและศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาทั้ง 7 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวงเงินช่วยเหลือ และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติวงเงินทดรองราชการ 100 ล้านบาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด อำเภอ เก็บข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ และนำมาประเมินความช่วยเหลือ ซึ่งเราจะทำให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งมีภาคเอกชนที่ได้เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอบอุ่นใจว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้ง และจะช่วยทำให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปให้ได้
“ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจความเสียหายต่างๆ อย่างเต็มกำลังโดยไม่มีวันหยุด เราทำงานทุกวันจนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือ ดูแลให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในขณะนี้ยังมีระเบิดที่ตกหล่นอยู่ในพื้นที่ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกำลังพลทหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เราก็จะเร่งดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือให้เร็วที่สุดทั้งทหารและพลเรือน” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว