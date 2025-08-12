การเมือง

มติภูมิใจไทย โหวตรับบางมาตรา งบ’69 วาระ 2 ส่วนจะรับทั้งฉบับหรือไม่ รอเคาะอีกรอบ

‘ภูมิใจไทย’ จี้​ ครม. เยียวยาผู้อพยพ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้​ กลับบ้าน​กว่า​ 1 อาทิตย์​แล้ว​ ประชาชนยังไม่รู้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างไร​ ขณะมติพรรคโหวตงบ​ 69 วาระ 2 ​ดูรายมาตรา​ ส่วนวาระ 3 รอเคาะอีกรอบ

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย​ ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย​ แถลงผลประชุม​ ว่า​ พรรคภูมิใจไทย​ มีมติโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569​ ในวาระ​ 2 จะพิจารณาเป็นรายมาตรา​ โดยจะดูเหตุและผล ของกรรมาธิการ (กมธ.) เสียงข้างมากในการปรับลด​งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ส่วนวาระ​ 3 จะหารือกันอีกครั้งก่อนการโหวต​วันศุก​ร์ที่​ 15 ส.ค.​นี้​

น.ส.แนน​ บุณย์ธิดา ยังฝากถึงคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) ถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานใต้ 4 จังหวัด แม้การปะทะจะสงบลงแล้ว​ และพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน​ แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จบลงไปด้วย​ มีประชาชน​มากกว่า 2 แสนคนที่ต้องอพยพ​ และไม่ได้ประกอบอาชีพ​ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา​ พวกเขายังรอมาตรการเยียวยาจากครม​ เพราะตอนนี้เห็นเพียงมาตรการยาวๆผู้ที่เสียชีวิต​ โดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชน​ ที่ได้รับความเสียหาย

“มีคำถามเกิดขึ้น ที่มาจากประชาชนว่าหน่วยงานราชการจะช่วยเหลืออย่างไร แม้จะมีการสัมภาษณ์รมว.มหาดไทย จะให้ทางจังหวัดเร่งทำตามระเบียบอย่างเร็วที่สุด แต่วันนี้ถ้าทำตามระเบียบราชการ คงไม่เร็วที่สุด มันมีจังหวะเวลา แต่นี่เป็นเหตุพิเศษไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอเรียกร้อง อยากปล่อยปละละเลย​ อย่าเห็นเพียงรายงานบนหน้ากระดาษ ว่าพี่น้องกลับไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่น้องขาดรายได้ กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่รับความเสียหาย มีสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตาย เขาต้องได้รับคำตอบ อย่างรวดเร็ว​ เขากลับบ้านไป 1 สัปดาห์แล้ว​ แต่ยังเกิดคำถามที่ค้างคา ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร” โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุ

น.ส.แนน บุณย์ธิดา​ ยังขอรัฐมนตรี​ อย่านั่งดู​แต่กระดาษ​ ดูตารางงานของท่านเพียงอย่างเดียว หากลงพื้นที่แล้ว​ ก็อยากจะให้รับฟัง​ปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงหยอกย้อนกัน​

ADVERTISMENT