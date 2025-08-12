มติภูมิใจไทย โหวตรับบางมาตรา งบ’69 วาระ 2 ส่วนจะรับทั้งฉบับหรือไม่ รอเคาะอีกรอบ

‘ภูมิใจไทย’ จี้ ครม. เยียวยาผู้อพยพ จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้ กลับบ้านกว่า 1 อาทิตย์แล้ว ประชาชนยังไม่รู้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างไร ขณะมติพรรคโหวตงบ 69 วาระ 2 ดูรายมาตรา ส่วนวาระ 3 รอเคาะอีกรอบ
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลประชุม ว่า พรรคภูมิใจไทย มีมติโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวาระ 2 จะพิจารณาเป็นรายมาตรา โดยจะดูเหตุและผล ของกรรมาธิการ (กมธ.) เสียงข้างมากในการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ส่วนวาระ 3 จะหารือกันอีกครั้งก่อนการโหวตวันศุกร์ที่ 15 ส.ค.นี้
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ยังฝากถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานใต้ 4 จังหวัด แม้การปะทะจะสงบลงแล้ว และพี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้าน แต่ความเดือดร้อนไม่ได้จบลงไปด้วย มีประชาชนมากกว่า 2 แสนคนที่ต้องอพยพ และไม่ได้ประกอบอาชีพ ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขายังรอมาตรการเยียวยาจากครม เพราะตอนนี้เห็นเพียงมาตรการยาวๆผู้ที่เสียชีวิต โดยเฉพาะบ้านของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย
“มีคำถามเกิดขึ้น ที่มาจากประชาชนว่าหน่วยงานราชการจะช่วยเหลืออย่างไร แม้จะมีการสัมภาษณ์รมว.มหาดไทย จะให้ทางจังหวัดเร่งทำตามระเบียบอย่างเร็วที่สุด แต่วันนี้ถ้าทำตามระเบียบราชการ คงไม่เร็วที่สุด มันมีจังหวะเวลา แต่นี่เป็นเหตุพิเศษไม่ใช่เหตุปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอเรียกร้อง อยากปล่อยปละละเลย อย่าเห็นเพียงรายงานบนหน้ากระดาษ ว่าพี่น้องกลับไปแล้ว อย่าลืมว่าพี่น้องขาดรายได้ กลับไปแล้วเขาเจอบ้านที่รับความเสียหาย มีสัตว์ของเขาบาดเจ็บล้มตาย เขาต้องได้รับคำตอบ อย่างรวดเร็ว เขากลับบ้านไป 1 สัปดาห์แล้ว แต่ยังเกิดคำถามที่ค้างคา ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร” โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุ
น.ส.แนน บุณย์ธิดา ยังขอรัฐมนตรี อย่านั่งดูแต่กระดาษ ดูตารางงานของท่านเพียงอย่างเดียว หากลงพื้นที่แล้ว ก็อยากจะให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบคำถามในเชิงหยอกย้อนกัน