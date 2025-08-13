พท.ดาหน้าปัดข่าว ‘อิ๊งค์’ ไขก๊อก-ยุบสภา หลังงบฯผ่าน ‘อนุทิน’ เผยคอการเมือง-ภท.คาดปี69เลือกตั้ง
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลาออกหากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ว่า ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรียังมาร่วมทำบุญตักบาตร และยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้กังวลรวมถึงไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้
“ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจและกำลังใจยังดีอยู่” นายสรวงศ์ กล่าว พร้อมยกนิ้วโป้ง 2 ข้าง
นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ที่อาจจะพิจารณานัดฟังคำวินิจฉัยคดีถอดถอนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีคลิปสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาว่า อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณาคดีดังกล่าวไว้ก่อน พร้อมทั้งให้ยกเลิกคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อให้กลับมามีอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน ในช่วงภาวะวิกฤตทั้งปัญหาสงครามชายแดน กรณีภาษีการค้าสหรัฐอเมริกา และแก้ปัญหาภายในประเทศต่างๆ ทั้งการปราบยาเสพติด คดีเขากระโดง
“ควรหยุดคดีนายกรัฐมนตรีไว้สัก 6 เดือน เมื่อแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านไปแล้ว ค่อยนัดตัดสินคดีอีกครั้ง การมีนายกรัฐมนตรีตัวจริงบริหารประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้ย่อมเป็นผลดีต่อประเทศมากกว่านายกรัฐมนตรีรักษาการแน่นอน” นพ.เชิดชัย กล่าว
นพ.เชิดชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้าพิจารณาคดีนายกรัฐมนตรีและคำวินิจฉัยออกมาในทางลบต่อพท. ก็มีแผนสำรองคือผลักดันนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค พท.อีกคน เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่หากยังมีการต่อต้านนายชัยเกษมอย่างหนัก จนยื้อต่อไม่ไหวจริงๆ คงต้องยุบสภา
นพ.เชิดชัย กล่าวด้วยว่า ฉะนั้น จึงอยากให้การเมืองนิ่งที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ แต่เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่เลวร้ายถึงขั้นนั้น ยังมั่นใจศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิด เช่นเดียวกับกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสิน ก็ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวลือ ในพรรคไม่เคยคุยกันเรื่องนี้
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้ถามว่าจะใกล้เลือกตั้งได้อย่างไร ไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะนายกฯยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ มีการทักท้วงว่าการยุบสภา ซึ่งเป็นอำนาจนายกฯเท่านั้น จึงยังไม่ได้ใกล้จุดนั้นเลย ขณะที่สภาฯก็เกิน 2 ปีมาแค่ 3 เดือน ทุกคนจึงคิดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีหน้า บรรดาพรรคการเมืองก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องเลือกตั้งกลางปี2570 ถามคอการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองก็ตอบว่าปี 2569 พรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ได้คิดต่างกัน
เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวที่นายกรัฐมนตรีจะลาออก ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซน อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นกระแสข่าว ไม่มีทางรู้ พรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้าน คนที่เคยปรามาส ว่าภูมิใจไทย เป็นฝ่ายค้านไม่เป็น ไม่มีส.ส.ที่มีคุณภาพ แต่วันนี้ก็ทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างดี