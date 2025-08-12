พล.อ.ณัฐพล เสียใจทหารเหยียบกับระเบิด ย้ำเยียวยากำลังพลเต็มที่ ประณามกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

“พล.อ.ณัฐพล” ประณามเขมร ลอบวางทุ่นระเบิดละเมิดอธิปไตยไทยและละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ยัน ดูแลเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม จากเหตุการณ์ ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ผอ.ศบ.ทก.) ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากกรณีพี่น้องทหารไทยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชา ระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในเขตแดนไทย
ขอประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน และเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชา
ในฐานะ รมช.กห.และ ผอ.ศบ.ทก. ขอยืนยันว่าจะดูแลและเยียวยากำลังพลทุกนายอย่างเต็มที่ จากการบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ฝ่ายความมั่นคงไม่นิ่งนอนใจ จะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของแผ่นดินไทยและ ขอเรียกร้องไปยังประชาคมโลก ร่วมกดดันรัฐบาลกัมพูชา เพื่อเร่งรัดความร่วมมือในการเก็บกู้กับระเบิด โดยทันที
อีกทั้ง ขอให้รัฐภาคีอนุสัญญานี้ ทบทวนความช่วยเหลือที่ไร้ผล ไร้ความจริงใจกลับคืนมา รวมทั้งใช้มาตรการอื่นใดที่จะช่วยยุติการสูญเสียครั้งใหม่ จากการกระทำที่ไร้ความปราณี