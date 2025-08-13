รัฐบาล อวดเที่ยวไทยคึก แห่เที่ยว ‘วันแม่’ 9-12 ส.ค. รายได้สะพัด 1.3 หมื่นล้านบาท

เที่ยวไทยคึกคัก นทท.แห่เที่ยววันแม่ 9-12 ส.ค. สร้างรายได้กว่า 1.3 หมื่นลบ.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.ที่ผ่านมา ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศมีความคึกคัก โดยมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 3.16 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้สะพัดทั่วประเทศ รวม 13,750 ล้านบาท อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 66% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยราว 41%
สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ภาคกลาง เป็นอันดับหนึ่งที่มีจำนวนคนเดินทางมากที่สุด 898,000 คน-ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 609,600 คน-ครั้ง และภาคตะวันออก 600,500 คน-ครั้ง ขณะที่กรุงเทพมหานคร ครองแชมป์จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 3,410 ล้านบาท ตามด้วยภาคใต้ 2,790 ล้านบาท และภาคตะวันออก 2,620 ล้านบาท
โดยเมืองท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี ชลบุรี,นครราชสีมา และจ.ระยอง ส่วนเมืองรองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ลพบุรี อุดรธานี,สุพรรณบุรี,ราชบุรี และจ.เลย
สำหรับจังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 88% (คนไทย 80%) สมุทรสงคราม 82% (คนไทย 79%) สุราษฎร์ธานี 77% (คนไทย 19%) สงขลา 77% (คนไทย 26%) และ เพชรบุรี 76% (คนไทย 72%)
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางระยะใกล้ภายในภูมิภาคหรือจังหวัดใกล้เคียง เน้นพาครอบครัวทำกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ รับประทานอาหาร และร่วมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม แบบเช้าไปเย็นกลับ ไม่พักค้างคืน ซึ่งททท.ประเมินว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดี แม้จะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของครัวเรือน ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมีศักยภาพสูงในการเติบโต
“รัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวไทยให้มีชีวิตชีวา ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแกร่ง รัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระจายสู่ทุกพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” น.ส.ศศิกานต์ กล่าว