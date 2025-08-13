ทภ.2 โพสต์ย้ำ ความจำเป็นรับบริจาค ลวดหนามหีบเพลง เหตุทหารจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน

กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ให้ข้อมูลทำความเข้าใจประชาชน ลวดหนามหีบเพลง มีความต้องการใช้สูงกว่ากำลังการผลิต เหตุทหารจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ
จากกรณี กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. เพื่อใช้ในการปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ขอให้กองทัพภาคที่ 2 หยุดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงจากประชาชน และให้มาขอกับรัฐบาลนั้น
- บิ๊กอ้วน หวั่นเกิดความเข้าใจผิด ปม ทภ.2 โพสต์ขอบริจาคลวดหีบเพลง ย้ำตลอดขาดอะไรให้บอก
- ทบ. แจง ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง เรื่องเร่งด่วน หากรอกระบวนการจัดซื้อใช้เวลา1เดือน
ล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพี่น้องประชาชน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงที่ผ่านมานั้น”
“ลวดหนามหีบเพลง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการลวดหนามหีบเพลง ที่ใช้สูงกว่ากำลังการผลิตและจัดหา ที่ได้ดำเนินการอยู่ จากความจำเป็นในการเร่งดำเนินการเสริมความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะสนับสนุนนั้น ได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี โดยส่งเป็นลวดหนามหีบเพลงไปยัง ฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารีโดยตรง”
ทั้งนี้ ขนาดลวดหนามหีบเพลงที่ได้ประกาศความต้องการไว้เดิม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. ซึ่งหาได้ยากในท้องถิ่น จึงสามารถใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. แทนได้ และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและความเข้าใจ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน