สภาเห็นชอบมาตรา 4 ภาพรวมงบ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้าน จุลพันธ์ ยันกมธ.พิจารณาตามเหมาะสม

สภาฯ เห็นชอบมาตรา 4 ภาพรวมงบฯ 69 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท ด้าน ‘จุลพันธ์’ ยัน กมธ.งบฯ พิจารณาทุกอย่างตามความเหมาะสม-ยึดหลักกฎหมาย มั่นใจมีกระสุนเพียงพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์สุ่มเสี่ยงสถานการณ์โลก
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ชี้แจงในส่วนของมาตรา 4 ภาพรวมวงเงินงบประมาณ 3.78 ล้านล้านบาท ว่า กมธ.พิจารณางบประมาณตามความจำเป็นของหน่วยรับงบประมาณ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงของสถานการณ์โลก และความสุ่มเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยยืนยันว่า กระทรวงการคลัง มีศักยภาพเพียงพอในการจัดเก็บรายได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณในอนาคต และมีมาตรการรองรับเพียงพอ ทั้งเงินคงคลัง รวมถึงกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมาย เชื่อว่าจะบริหารจัดการงบที่ตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีปัญหา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ
นายจุลพันธ์กล่าวด้วยว่า วันนี้งบประมาณแผ่นดืนคือส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้ระบบเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นจุดสำคัญให้เศรษฐกิจเติบโต หากเราปรับลดการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นผลร้ายของระบบเศรษฐกิจ สร้างความไม่มั่นใจให้ภาคเอกชน และภาคการลงทุน ดังนั้น กมธ. ขอยืนยันตามเม็ดเงินที่ตั้งไว้ พร้อมยืนยันว่า เรามีกระสุนเพียงพอ เช่น เงินคงคลังที่อยู่ในระดับสูง เงินทดลองจ่าย 5 หมื่ยนล้านบาท ซึ่งกลไกทั้งหมดมากพอที่จะแก้ปัญหาประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้
จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับในมาตรา 4 ตาม กมธ.เสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 256 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง งดออกเสียง 73 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง