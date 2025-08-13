โฆษก รบ. โต้ อดีตรองผอ.ข่าวกรอง ชี้ไม่ควรมาแซะคนไทยด้วยกันเอง

โฆษกรัฐบาล ซัด อดีตรอง ผอ.ข่าวกรอง ชี้ ทะเลาะเขมรเป็นประโยชน์กว่า แขวะคนไทย เหน็บ เสียดายทำงานข่าวกรอง ไม่แปลกใจ เป็นฝ่ายแค้นตรงข้ามรัฐบาล
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และอดีตเลขานุการรมว.ต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงการรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า
ตนมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลา 07.00 น.ว่า มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง ตามปกติ โดยตลอดทั้งคืน จนถึงเวลา 07.00 น.ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ส่วนเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นคนละช่วงเวลารัฐบาล
โดยศบ.ทก.ได้รายงานถึงสถานการณ์และแนวทางในการตอบโต้ทันที แต่นายนันทิวัฒน์ กลับใช้คำหยาบคาย ที่ไม่สมกับโปรไฟล์ตัวเองในอดีต ใช้อคติในการด่าเพียงเพราะอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล โดยไม่ถึงคิดหลักการและเหตุผลที่เคยทำงานข่าวกรองมาก่อน และควรจะไปทะเลาะกับเขมรมากกว่ามาทะเลาะกับคนไทย
“นายนันทิวัฒน์ ไม่ควรมาแซะคนไทยด้วยกันเอง หากมีเวลาว่างมากควรจะไปแซะหรือเหน็บเขมร จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่า และควรหายใจลึกๆ และซื้อนาฬิกามาใส่ จะได้ทราบห้วงเวลาในการรายงาน ไม่ควรใช้อคติส่วนตน และเอาสองเหตุการณ์ต่างเวลามาพูดรวมกัน และโยงด่าไปเรื่อย ผสมมั่วไปหมด ถ้าเป็นเด็กทั่วไปพูดคงไม่มีใครว่าอะไร เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่นี่เป็นถึงระดับอดีต รองผอ.ข่าวกรอง” นายจิรายุ กล่าว