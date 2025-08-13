ศิริกัญญา หั่นงบกลาง 5 หมื่นล้าน ฉะโยกงบชำระหนี้อื่น ชี้ไม่เคยเจอ ตั้งเงินชดใช้เงินคงคลัง 1.2 แสนล้าน

ศิริกัญญา อภิปรายหั่นทิ้ง งบกลาง 5 หมื่นล้านบาท หลังพบถูกโยกชำระหนี้ส่วนอื่น
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 เป็นวันแรก
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายมาตรา 6 งบกลาง วงเงิน 633,968 ล้านบาท ขอปรับลดเหลือ 627,968 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการเบิกจ่ายงบในส่วนของเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็น ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และมีการเปลี่ยนแปลงงบส่วนนี้ไปชำระหนี้อื่นๆ กรณีตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ อาทิ เงินชดใช้เงินคงคลังปีนี้เป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมา 123,541 ล้านบาท ซึ่งตั้งไว้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอ แบ่งเป็น ชำระดอกเบี้ย 39,719 ล้านบาท บำนาญข้าราชการ 42,127 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ 23,944 ล้านบาท และงบบุคลากร 17,008 ล้านบาท ซึ่งแต่ละรายการคำนวณล่วงหน้าได้อยู่แล้ว แต่การตั้งแบบนี้ตั้งใจที่จะตั้งไว้ให้ต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วค่อยไปอาศัยเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในอนาคตแทน
นางสาวศิริกัญญา กล่าวด้วยว่า ดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ของรัฐ ไม่เคยเป็นไปตามแผนการคลัง โดยในงบ 69 ตั้งไว้ต่ำกว่าที่เคยตั้งในแผนการคลังระยะปานกลาง จากเดิมที่ต้องใช้คืนดอกเบี้ยประมาณ 3 แสนล้านบาท แต่ครั้งนี้ตั้งการชดใช้ดอกเบี้ยเพียง 2 แสนล้านบาท เชื่อว่าสุดท้ายปีนี้คงต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติม และคงต้องใช้เงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นอีก หรืออาจต้องใช้เงินคงคลัง ส่วนเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ตั้งไว้ไม่เคยพอเลยสักปี ปี 69 ตั้งต่ำกว่าที่เป็นคำขอไว้ถึง 5 หมื่นล้านบาท ทั้งที่คำนวณได้อยู่แล้วว่าข้าราชการเกษียณกี่คนต่อปี การตั้งงบแบบนี้จึงน่าจะเกิดจากความตั้งใจ เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะไปใช้เงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็น ในเรื่องที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ และไม่อยากให้มีการตั้งงบกลางในส่วนเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็น เพียงแค่นำมาโปะในส่วนของงบที่ขาด