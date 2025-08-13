สภาประชาชนภาคใต้ จี้ตรวจสอบโครงการ’แลนด์บริดจ์’ ชี้ ใช้ EHIA แบบตัดแปะ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดย นายวีรยุทธ สร้อยทอง รับหนังสือจากตัวแทน “สภาประชาชนภาคใต้” จี้สอบโครงการแลนด์บริดจ์ สร้างท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่าง จ.ระนอง และแหลมริ่ว จ.ชุมพร หลังพบกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นส่อพิรุธ ทั้งเนื้อหารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ที่อ้างว่า “ตัดแปะ” มาจากที่อื่น และไม่ฟังเสียงชาวบ้าน
นายสมบูรณ์ คำแหง จากคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีปัญหาหลายด้าน ทั้งเนื้อหารายงาน EHIA ที่ด้อยมาตรฐานทางวิชาการและไม่เคารพประชาชน รวมถึงไม่ยอมรับฟังข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่ทักท้วงถึงความไม่คุ้มทุนของโครงการ โดยการจัดเวทีก็ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งที่ก่อนหน้าได้ยื่นหนังสือคัดค้านรายงานฯ ที่ใช้ข้อมูลไม่ตรงกับพื้นที่จริง แต่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และบริษัทที่ปรึกษากลับเพิกเฉย
ด้าน นายวีรยุทธ ระบุจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป.