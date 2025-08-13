อิ๊งค์ หลบสื่อ ออกชั้นใต้ดิน หลังศาลรธน.นัดชี้ชะตาปมคลิปเสียง 29 ส.ค.นี้

อิ๊งค์ ชิ่งหลบสื่อ ออกชั้นใต้ดิน หลังศาลรธน.นัดชี้ชะตา ปมคลิปเสียงคุยฮุนเซน 29 ส.ค.นี้
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม ซึ่งเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงวัฒนธรรม
จากนั้น เวลา 12.25 น. เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2 และ 3 ซึ่งพิจารณาวันนี้เป็นวันแรก อยู่ที่ห้องรับรองตลอดเวลา
กระทั่งเวลาประมาณ 16.00 น. ซึ่งไล่เลี่ยกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว ผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่สมาชิกวุฒิสภา ขอให้วินิจฉัยคลิปเสียงสนทนาระหว่างน.ส.แพทองธารและสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา น.ส.แพทองธาร จึงเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยให้รถไปรับที่ชั้นใต้ดิน เพื่อเลี่ยงการเจอสื่อ
ขณะที่ในวันที่ 14 สิงหาคม มีรายงานว่าน.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้ารัฐสภา เพื่อติดตามการประชุมสภาฯเพื่อการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระ 2 และ 3 เป็นวันที่สอง
อนึ่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดไต่สวนน.ส.แพทองธาร และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม หากไม่มาตามกำหนดนัด ถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานบุคคล พร้อมนัดลงมติ-ฟังคำวินิจฉัย วันที่ 29 สิงหาคมนี้