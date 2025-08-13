ศบ.ทก. ยัน ยังไม่ปิด ศูนย์ฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาเสถียรภาพความมั่นคงชายแดน
จากกรณี ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก. ได้โพสต์ว่า รัฐบาลตั้งใจยุบ ศบ.ทก. ภายในสัปดาห์นี้ เป็นการเร่งด่วน เพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชา ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
- บุ๋ม ปนัดดา เผย รัฐบาลจ่อยุบ ศบ.ทก. ในสัปดาห์นี้ แสดงความจริงใจแก้ปัญหา ต่อกัมพูชา
- บิ๊กอ้วน ลั่นจบ หลังทบ. ยัน มทภ. 2 ไม่ได้พูดยึดปราสาทตาควาย-เล็งปิด ศบ.ทก. ถ้าสมช.ชี้สถานการณ์สงบ
ล่าสุด ศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา – Team Thailand ได้ออกมาเปิดเผยว่า “พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกท่าน
ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) ขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยุติบทบาทของศูนย์ฯ และยังคงปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
การดำเนินงานของศูนย์ฯ จะต้องมีการ ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ รอบด้าน โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดทิศทางตามลำดับและตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป”