ศบ.ทก. ยัน ยังไม่ปิด ศูนย์ฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาเสถียรภาพความมั่นคงชายแดน

จากกรณี ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โฆษกจิตอาสา ศบ.ทก. ได้โพสต์ว่า รัฐบาลตั้งใจยุบ ศบ.ทก. ภายในสัปดาห์นี้ เป็นการเร่งด่วน เพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชา ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา – Team Thailand ได้ออกมาเปิดเผยว่า “พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกท่าน

ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) ขอชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยุติบทบาทของศูนย์ฯ และยังคงปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

การดำเนินงานของศูนย์ฯ จะต้องมีการ ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ รอบด้าน โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับผลประโยชน์แห่งชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนดทิศทางตามลำดับและตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป”