ทัพไทยสรุปเหตุการณ์พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 ส.ค.68

ทัพไทย สรุปเหตุการณ์พิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 13 ส.ค.68
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เพจกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์ข้อความระบุว่า บันทึกเหตุการณ์พิพาทบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา วันที่ 13 สิงหาคม 2568
ตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม ทหารกัมพูชาได้เปิดเผยการติดตั้งวางตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่กัมพูชา จำนวน 61 แห่ง และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวนหลายลำในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันยังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ เขตอธิปไตยของไทย ไม่มีการปะทะ ฝ่ายเรายังคงเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC ที่ผ่านมา
โฆษกกองทัพบกชี้แจง วันนี้ (13 ส.ค.68 ) กองทัพภาคที่ 2 ปิดรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลง เพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลแบบเร่งด่วน หลังได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับเพียงพอ ถือเป็นกำลังใจสำคัญและมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่ชายแดน ยืนยันว่าทรัพยากรที่ได้รับจะถูกใช้คุ้มค่าเพื่อความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ
รองโฆษกกองทัพบก ยืนยันข่าวจากสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาว่าฝ่ายไทยเตรียมโจมตีและอพยพประชาชน “เป็นข้อมูลเท็จ” กองทัพบกตรวจสอบแล้วไม่มีคำสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน โรงเรียนยังเปิดตามปกติ ย้ำปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและที่ประชุม GBC เคร่งครัด พร้อมขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอม
ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยุติบทบาทของศูนย์ฯ และยังคงปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้ (13 สิงหาคม 68)โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้แจงในประเด็น
-สถานการณ์โดยทั่วไปของบริเวณชายแดนถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ แต่ฝ่ายไทยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สังเกตเห็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาเสริมที่มั่นแข็งแรงในพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดน แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
-รับรายงานจากกองบัญชาการกองทัพไทย ว่ามีแผนที่จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวของอาเซียน (Interim Observer Team: IOT) ที่เป็นผลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) สมัยวิสามัญที่ผ่านมา โดยการนำของผู้ช่วยทูตทหารของประเทศอาเซียน ที่จะลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ผลกระทบต่างๆในพื้นที่ จนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อแสดงความโปร่งใสและความจริงใจยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทย ว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติของสากล และหลังจากการลงพื้นที่แล้วเสร็จ วันที่ 15 สิงหาคม 68 จะมีการสรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการปฏิบัติ ที่จะทำเป็นแผนปฏิบัติต่อเนื่องต่อไป
-ศบ.ทก.แสดงความห่วงใยต่อปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และเร่งประสานความร่วมมือ โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้กัมพูชาและศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (RMAC)ซึ่งกัมพูชาเป็นประธาน ร่วมปฏิบัติภารกิจกับศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทย (TMAC )ของไทย เพื่อเก็บกู้และฟื้นฟูพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยเร็ว เนื่องจากยังพบว่ามีทหารกัมพูชาลักลอบวางทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุ่นระเบิดนั้นๆ ถือเป็นภัยคุกคาม ที่ไม่ใช่แค่กำลังพลทหารหรือฝ่ายความมั่นคงเท่านั้น แต่มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อบุคคล ประชาชนตามแนวชายแดน
-ได้รับการประสานจากกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 อาจปรับแผนลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเสริมในเรื่องการตรวจพบตรวจจับทุ่นระเบิดในพื้นที่ ยืนยันการดำเนินการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องชีวิตประชาชน กำลังพล และรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติอย่างเต็มกำลัง
-ตามข้อตกลงในประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ได้กำหนดจัดประชุม (Regional Border Committee – RBC) ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจะประชุมกับกัมพูชาในวันที่ 16 สิงหาคม ส่วนกองทัพภาคที่ 1 และ 2 คาดว่าจะอยู่ในห้วงปลายเดือนนี้ โดยมีวาระสำคัญคือความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งฝ่ายไทยขอให้กัมพูชาแสดงความจริงใจในการร่วมปฏิบัติ
-ไทยมุ่งเน้นให้ข้อเท็จจริงทั้งแก่ประชาชนและประชาคมโลก สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาต่อไปจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดตามข้อตกลงจากการประชุม GBC ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันตอบโต้และไม่สร้างข้อมูลเท็จ รวมทั้งไม่เผยแพร่ข่าวปลอม
-นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า หลังเหตุทหารพรานเหยียบทุ่นระเบิด สังหารบุคคล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 68 ณ พื้นที่ช่องจุบตะโมก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประท้วงไปยังฝั่งกัมพูชา และเร่งดำเนินการประท้วงตามช่องทางทางการทูตที่เกี่ยวข้องแล้ว และในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะเชิญผู้แทนทางการทูตจากกว่า 50 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศผู้บริจาคในกรอบอนุสัญญาออตตาวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าว จากนั้นในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 68 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะนำคณะผู้แทนทางการทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่โดยตรง
สรุปสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบ (ยอดสะสมถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2568)
1. พลเรือน
• เสียชีวิตทางตรง: 14 ราย
• บาดเจ็บ: 39 ราย
รวมทั้งสิ้น: 53 ราย
2. ทหาร
• เสียชีวิต: 16 นาย
• บาดเจ็บ: 261 นาย
รวมทั้งสิ้น: 277 นาย
-ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน โปรดติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้น เช่น เพจ “กองทัพบก” เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานการณ์ในพื้นที่โดยตรง รวมถึงเพจทางการของเหล่าทัพและกองทัพไทย ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้