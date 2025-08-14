15 ส.ค.’กต.’ เชิญทูต 50 ปท.อนุสัญญาออตตาวาถก ก่อนพาลงพื้นที่จริง 16 สิงหาฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย แถลงผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ว่า ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมา โดยทั่วไปยังคงปกติ ฝ่ายไทยเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตพบการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชา เรื่องการเสริมที่มั่นแข็งแรงในพื้นที่ทำงานชายแดน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวของอาเซียน นำโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียประจำประเทศไทย มีแผนลงพื้นที่สังเกตการณ์ผลกระทบต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่ง ศบ.ทก.ได้รับรายงานจากกองทัพไทยว่า มีแผนนำคณะผู้ช่วยพูดฝ่ายทหารอาเซียนลงพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 14 สิงหาคม ที่ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวันที่ 15 สิงหาคม จะสรุปผลการดำเนินการ เพื่อทำเป็นแผนปฏิบัติการในการลงพื้นที่ครั้งต่อไปด้วย
พล.ร.ต.สุรสันต์กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ศบ.ทก.ยังไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากฝ่ายกัมพูชาเท่าที่ควร ล่าสุดได้ประสานผ่าน กต.ขอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (RMAC) ซึ่งปัจจุบันผู้อำนวยการบริหารของศูนย์ดังกล่าวคือกัมพูชา ฝ่ายไทยขอให้กัมพูชา และ RMAC แสดงความจริงใจในการสนับสนุนการจุดกู้ทุ่นระเบิดด้วย เนื่องจากยังพบทหารกัมพูชายังลักลอบวางทุ่นระเบิดจำนวนมาก
“สำหรับการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ ได้รับการประสานจากกองทัพ โดยกองทัพภาคที่ 2 ทราบว่า หากต้องปรับแผนการลาดตระเวน และใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเสริมตรวจจับทุ่นระเบิดในพื้นที่ ประเด็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ที่มีแม่ทัพภาคต่างๆ เป็นประธานร่วมกับฝ่ายกัมพูชา กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้หารือกับฝ่ายกัมพูชาลงต่อเนื่อง ล่าสุดกำหนดการประชุม RBC วันที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่ จ.ตราด ส่วนกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 อยู่ระหว่างกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งหัวข้อที่กำหนดไว้ในการประชุม RBC จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิด” พล.ร.ต.สุรสันต์กล่าว
นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดถึง 2 ครั้ง ในวันที่ 9 สิงหาคม ที่ จ.ศรีสะเกษ และวันที่ 12 สิงหาคม ที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งนับรวม 4 ครั้ง กต.ได้ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชา เป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย ที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศในบทบาทสหประชาชาติ อีกทั้ง ยังละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กต.มีหนังสือประท้วงไปยังฝ่ายกัมพูชาทั้ง 2 กรณีแล้ว เพื่อเรียกร้องให้กัมพูชารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา มีหนังสือประท้วงประธานที่ประชุมอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง และทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก กำลังมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อประท้วงอีกครั้ง รวมถึง ติดตามข้อเรียกร้องขอรับความชัดเจนจากฝ่ายกัมพูชา และกำลังรอคำชี้แจงของฝ่ายกัมพูชาผ่านเลขาธิการสหประชาชาติต่อไป
“พร้อมกันนี้ ไทยขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึง องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแก่กัมพูชา พิจารณาทบทวนความช่วยเหลือดังกล่าว โดยคํานึงถึงการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดอนุสัญญาอย่างร้ายแรง” นางมาระตีกล่าว
นางมาระตีกล่าวต่อว่า วันที่ 15 สิงหาคม กต.ได้เชิญรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนความไม่จริงใจของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหา และยังขัดต่อมาตรการหยุดยิงที่ทั้ง 2 ฝ่าย เพิ่งตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่มาเลเซีย ซึ่งฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นตามมติของกรอบการประชุม GBC แล้ว และฝ่ายไทยจะนำคณะผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ในเร็วๆ นี้
นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กต.กล่าวว่า กต.ได้ประท้วงไปยังฝั่งกัมพูชา และเร่งประท้วงตามช่องทางทางการทูตที่เกี่ยวข้องแล้ว และวันที่ 15 สิงหาคมนี้ กต.จะเชิญผู้แทนทางการทูตจากกว่า 50 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศผู้บริจาคในกรอบอนุสัญญาออตตาวา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าว
“จากนั้นวันที่ 16 สิงหาคม รัฐมนตรีว่าการ กต.จะนำคณะผู้แทนทางการทูตดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากผู้ปฏิบัติในพื้นที่โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการ กต.ได้ดำเนินการทูตเชิงรุก โดยไปพบกับประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาออตตาวาด้วยตัวเอง นับแต่เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดครั้งแรกมาโดยตลอด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC ไทย-กัมพูชา ไทยได้เสนอให้เก็บกู้ทุ่นระเบิด แต่กัมพูชาปฏิเสธ” นายรัศม์กล่าว